Vidrio Financial stellt Nick Bourne ein, um das Wachstum auf dem EMEA-Markt voranzutreiben

New York (ots/PRNewswire) - Vidrio Financial („Vidrio"), ein Anbieter von Managed Data Services und Software für globale institutionelle Allokatoren, gab heute die Einstellung von Nick Bourne als Commercial Director bekannt, um das schnell wachsende EMEA-Geschäft des Unternehmens auszubauen.

Vor seinem Wechsel zu Vidrio war Bourne als Managing Director bei TS Lombard (ehemals Lombard Street Research), einem führenden Makro-Research-Beratungsunternehmen, tätig. In dieser Position sammelte er 24 Jahre kommerzielle Erfahrung in der Bereitstellung von Research und Lösungen für Asset-Allokatoren, Fondsmanager, Berater und Trader für das gesamte Spektrum der Käuferseite. Nick Bourne baute ein erfolgreiches Vertriebsteam auf und wurde zum Head of Sales ernannt, bevor er schließlich die Rolle des Managing Director (CEO) übernahm.

„Wir freuen uns sehr, dass Nick Bourne unserem Unternehmen beitritt, um als erster spezialisierter Commercial Director unsere kontinuierliche Expansion in Europa und darüber hinaus zu leiten. Wir hatten das große Glück, eine starke Basis von hochrangigen Kunden in Europa aufbauen zu können und freuen uns auf die Unterstützung von Nick Bourne, um unser Wachstum weiter voranzutreiben", sagte Federico De Giorgis, President, Vidrio Financial. „Mit dem Roll-out unserer neuen V7-Plattform und den neu eingeführten Funktionen für anlageklassenübergreifende Privatmärkte als Ergänzung zu unseren Angebot für liquide Alternativen sind wir sehr gut aufgestellt", fügte er hinzu.

„Die dynamischen Marktkräfte von heute verlangen von Anlagenbesitzern und Asset-Allokatoren mehr denn je, ihre Datenerfassung, -systeme und -verarbeitung mit robuster Technologie und Dienstleistungen zukunftssicher zu machen", so Nick Bourne, Commercial Director, EMEA.„Mehrere isolierte Legacy-Tools und -Systeme bedeuten höhere Kosten, betriebliche Ineffizienzen, erhöhte Risiken und eventuell verpasste Gelegenheiten. Ich freue mich darauf, Vidrio beim Aufbau von Beziehungen zu helfen, um diese Chancen zu nutzen", fügte Bourne hinzu.

Nick Bourne wird für den Aufbau von Kundenbeziehungen im gesamten Allokator-Bereich verantwortlich sein, einschließlich Asset Managern, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen, Rentenfonds, Family Offices, Vermögensverwaltern, Staatsfonds und weitere.

Informationen zu Vidrio Financial

Vidrio Financial (www.vidrio.com) ist der erste technologiegestützte Service für Allokatoren, der Managed-Data-Services und Portfolio-Management-Software für institutionelle Investoren weltweit bereitstellt. Die Datenservices, Analysen und Workflow-Anwendungen für verschiedene Anlageklassen von Vidrio ermöglichen Allokatoren, ihre komplexen Investitionen und externen Manager-Beziehungen zu kontrollieren und gleichzeitig Kosten zu senken, Ressourcen zu optimieren und betriebliche Risiken zu verringern.

