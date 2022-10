KZ-Gedenkstätte Mauthausen veröffentlicht neues Online-Journal

Kürzere wissenschaftliche Beiträge erscheinen künftig in der Zeitschrift coMMents

Wien/Mauthausen (OTS) - Am Dienstag, dem 25.10.2022 geht die erste Ausgabe des neuen Open-Access-eJournals coMMents der KZ-Gedenkstätte Mauthausen online. Das neue Format fungiert als Nachfolgemedium für das 2017 eingestellte Jahrbuch. Es dient als Forum für kürzere wissenschaftliche Texte, die sich mit Themen rund um den KZ-Komplex Mauthausen beschäftigen.

Seit Beginn dieses Jahres stellt die Erweiterung der Gedenkstätte auf dem Grund des ehemaligen Konzentrationslagers Gusen in der Arbeit der KZ-Gedenkstätte Mauthausen einen wichtigen Schwerpunkt dar. Folgerichtig dreht sich auch die erste Sammlung wissenschaftlicher Beiträge im neuen Open-Access-Journals coMMents um die Geschichte des Lagers Gusen.

Als reines Online-Medium verfügt das Journal über Vorteile in Bezug auf Reichweite und allgemeine Zugänglichkeit. Außerdem finden hier Nachwuchswissenschaftler*innen eine Anlaufstelle für eine kostenlose Publikation ihrer Arbeiten. Neben der internationalen Vernetzung und Förderung der Wissensverbreitung auf globaler Ebene – zu allen Artikeln gibt es englische Abstracts – ist ein Ziel auch die Aufnahme in das Directory of Open Access Journals (DOAJ). Jeden Jänner wird ein Schwerpunktthema bekanntgegeben, zu dem interessierte Wissenschaftler*innen bislang nicht publizierte Papers in deutscher oder englischer Sprache einsenden können. Es werden aber auch Beiträge entgegengenommen, die sich allgemeiner mit der Geschichte des KZ Mauthausen-Gusen und seiner mehr als 40 Außenlager beschäftigen, sich interdisziplinär mit NS-zeitlichen Typen von „Lagern“ auseinandersetzen oder neue Erkenntnisse im Bereich der Gedenkkultur hervorbringen. Details hierzu sind auf der Website zu finden.

Die eingereichten Artikel durchlaufen ein Begutachtungsverfahren nach dem Prinzip des Editorial Reviews unter Hinzuziehung externer Expert*innen, bestehend aus dem Editorial Advisory Board sowie dem Scientific Board der Open-Access-Zeitschrift coMMents. Nach den Reviews werden fünf bis zehn Artikel zur Veröffentlichung ausgewählt, die über das Jahr verteilt kontinuierlich erscheinen. Am Ende des Jahres werden alle Beiträge in einer Ausgabe von coMMents zusammengefasst.

Das eJournal coMMents ist mit den bis dato 5 vorhandenen Texten unter der folgenden Web-Adresse erreichbar:

http://comments.mauthausen-memorial.org



Rückfragen & Kontakt:

KZ-Gedenkstätte Mauthausen / Mauthausen Memorial

Mag.a Valerie Seufert

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 376 3000-106

valerie.seufert @ mauthausen-memorial.org

www.mauthausen-memorial.org

Argentinierstraße 13

1040 Wien