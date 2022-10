Außenminister Schallenberg und Generaldirektorin Haag eröffnen große Jubiläums-Ausstellung in Seoul

130 Jahre diplomatische Beziehungen mit Korea – Highlights aus den Sammlungen der Habsburger

Wien (OTS) - Im National Museum of Korea in Seoul wurde am heutigen Dienstag, den 25. Oktober 2022 die Ausstellung Six Centuries of Beauty in the Habsburg Empire durch Außenminister Alexander Schallenberg und KHM-Generaldirektorin Sabine Haag im Beisein wichtiger Vertreter*innen aus Politik, Wirtschaft und Kultur eröffnet. Anlass für die Ausstellung ist das 130-Jahr-Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Korea.

Rund 100 Objekte aus den Sammlungen des Kunsthistorischen Museums (KHM) – von der Gemäldegalerie und der Kunstkammer über die Hofjagd- und Rüstkammer bis zu Schloss Ambras in Innsbruck – geben bis 1. März 2023 einen Überblick über die Sammeltätigkeit des Hauses Habsburg von Kaiser Maximilian I. bis Kaiser Franz Joseph I.

Neben Velázquez’ Infantin Margarita Teresa in weißem Kleid ist ein besonderer Höhepunkt der Ausstellung ein koreanischer Prinzenmantel mit Kopfbedeckung, der 1893 als Geschenk des koreanischen Königs Gojong aus der Joseon-Dynastie an Kaiser Franz Joseph I. übermittelt wurde. Der Mantel befindet sich heute im Bestand des Monturdepots des Kunsthistorischen Museums.

Generaldirektorin Sabine Haag dankte in ihrer Eröffnungsrede ihrem koreanischen Amtskollegen Generaldirektor Yoon Sung Yong sowie dem Präsidenten & CEO des nationalen Generalsponsors KED (Korean Economic Daily) Kim Jung-Ho für die hervorragende Zusammenarbeit bei diesem Projekt, das in nur zweijähriger Vorbereitungszeit realisiert werden konnte. Wesentlich Unterstützung für das Ausstellungsprojekt kam vom österreichischen Botschafter in Seoul, Wolfgang Angerholzer, der hier wichtige Kontakte hergestellt hat.

Die Präsentation der KHM-Objekte im National Museum of Korea in Seoul sticht auch durch den Einsatz neuer Technologien und Präsentationsformen hervor. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen, an dem österreichische und koreanische Autor*innen gemeinsam gearbeitet haben.

Ab Juni 2023 wird die Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums im National Museum of Korea mit Ausstellungs- und Vermittlungsprojekt unter dem Titel Myths of Antiquity – the Greek and Roman World für vier Jahre zu Gast sein. Auch hier haben Kurator*innen des Kunsthistorischen Museums und des National Museum of Korea intensiv am Konzept zusammengearbeitet.

