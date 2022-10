Global Times: Neue KPCh-Führung ist auf den neuen Weg vorbereitet

Peking (ots/PRNewswire) - Xi Jinping wurde auf der ersten Plenarsitzung des Ausschusses am Sonntag zum Generalsekretär des 20. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) gewählt, so berichtet das Kommuniqué der Plenarsitzung.

An der Sitzung unter dem Vorsitz von Xi nahmen 203 Mitglieder des 20. Zentralkomitees der KPCh und 168 stellvertretende Mitglieder teil. Xi wurde auf der Sitzung auch zum Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission der KPCh ernannt.

Die auf der Sitzung gewählten Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh sind Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang und Li Xi.

Zhao und Wang waren Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros des 19. Zentralkomitees der KPCh. Li Qiang, Cai und Li Xi sind seit 2017 Parteichefs von kommunalen KPCh-Komitees in Shanghai, Peking und des KPCh-Komitees der Provinz Guangdong. Ding ist seit 2017 Direktor des Generalbüros des Zentralkomitees der KPCh.

Analysten sagten, dass die neue zentrale Führung der Partei mit einer starken Kernführung eine solide Einheit demonstriert habe, was ein entscheidender Vorteil und ein wesentliches Element für die Partei sei, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen, in der Zukunft neue große Missionen zu erfüllen und in dieser turbulenten Welt gemeinsam „gefährlichen Stürmen" standzuhalten.

Auf der ersten Plenarsitzung des 20. Zentralkomitees der KPCh wurden auch Mitglieder des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh gewählt, das die vom Ständigen Ausschuss des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh ernannten Mitglieder des Zentralkomitees der KPCh bestätigte.

Die Sitzung ernannte die Mitglieder der Zentralen Militärkommission, mit Zhang Youxia und He Weidong als stellvertretende Vorsitzende. Die Sitzung bestätigte den Sekretär, die stellvertretenden Sekretäre und die Mitglieder des Ständigen Ausschusses der Zentralkommission für Disziplinarinspektion (CCDI), die auf der ersten Plenarsitzung der 20. CCDI gewählt worden waren.

Bemerkungen zum Vertrauen

Nach Abschluss der Plenarsitzung leitete Xi am Sonntag in der Großen Halle des Volkes in Peking das neue zentrale Führungsgremium der Partei bei einer Pressekonferenz mit chinesischen und ausländischen Journalisten und hielt eine Rede bei dieser Pressekonferenz.

Xi sagte, China werde seine Tür für den Rest der Welt noch weiter öffnen. „Wir werden standhaft bei der Vertiefung der Reformen und der Öffnung auf breiter Front sein und eine qualitativ hochwertige Entwicklung verfolgen", sagte Xi bei der Pressekonferenz und stellte fest, dass ein wohlhabendes China viel mehr Möglichkeiten für die Welt schaffen wird.

Ebenso wie China sich nicht isoliert von der Welt entwickeln könne, brauche auch die Welt China für seine Entwicklung, sagte Xi. In mehr als 40 Jahren unermüdlicher Reformen und im Rahmen seiner Öffnung habe China die beiden Wunder eines schnellen Wirtschaftswachstums und langfristiger sozialer Stabilität geschaffen, sagte er.

Chinesische Analysten sagten, dies zeige, dass sowohl die Entschlossenheit der KPCh als auch des chinesischen Volkes zu Reformen und zur Öffnung unverändert sei, und die Partei werde unbeirrt auf der erfolgreichen Politik und Strategie bestehen, die eine Botschaft des Vertrauens und der Sicherheit nicht nur für die chinesische wirtschaftliche Entwicklung, sondern in Zeiten von Turbulenzen und globaler Erholung auch für die ganze Welt sei.

Die chinesische Wirtschaft habe eine große Widerstandsfähigkeit und ein großes Potenzial, sagte Xi. „Seine starken Fundamentaldaten werden sich nicht ändern, und es wird langfristig auf dem positiven Kurs bleiben."

Gemeinsame Werte der Menschheit

Xi drückte am Sonntag auch Chinas Engagement für die Förderung des Aufbaus einer menschlichen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aus.

„Wir werden mit den Völkern aller anderen Länder zusammenarbeiten, um für die gemeinsamen Werte der Menschheit – Frieden, Entwicklung, Fairness, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit – einzustehen, den Weltfrieden zu sichern, die globale Entwicklung zu fördern und den Aufbau einer Gemeinschaft von Menschen mit einer gemeinsamen Zukunft voranzutreiben", sagte Xi bei der Pressekonferenz in der Großen Halle des Volkes.

Xis Bemerkungen heben die Kernideen der chinesischen Diplomatie seit dem 18. Parteitag der KPCh weiter hervor und betonen die Stabilität und Kontinuität der großen diplomatischen Politik, die einen scharfen Kontrast zu bestimmten Ländern darstellt, die ihre eigene absolute Sicherheit betonen und ihre eigenen Interessen maximieren und kleine Blöcke aufbauen, sagte Su Xiaohui, stellvertretender Direktor der Abteilung für internationale und strategische Studien am China Institute of International Studies, am Sonntag zur Global Times.

„Dies zeigt, dass unsere Diplomatie nicht auf egoistischen und Nullsummenmentalitäten basiert, und die Idee, eine menschliche Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft zu fördern, gewinnt und wird immer mehr Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft gewinnen, insbesondere von Entwicklungsländern", sagte Su.

In diesem entscheidenden Moment, in dem die Welt erfährt, was Chinas zentrale Führung tun wird, stellten Experten fest, dass Chinas diplomatische Kernideen in Xis erster Rede seit seiner Wahl zum Generalsekretär des 20. Zentralkomitees der KPCh aufgenommen wurden, was darauf hindeutet, dass China diese gemeinsamen Werte der Menschlichkeit aufrechterhalten wird, indem es Fairness und Gerechtigkeit hervorhebt.

Die Partei unbesiegbar erhalten

„Eine politische Partei kann nur unbesiegbar werden, wenn sie sich weiterhin der Selbstreform verschrieben hat, obwohl sie eine glorreiche Vergangenheit hatte", bemerkte Xi bei der Pressekonferenz in der Großen Halle des Volkes.

Die revolutionären Mühen und Mäßigungen des vergangenen Jahrhunderts und insbesondere des ersten Jahrzehnts der neuen Ära hätten die KPCh stärker und dynamischer gemacht, sagte Xi.

Zhang Shuhua, Direktor des Instituts für Politikwissenschaften der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte am Sonntag zur Global Times: „Angesichts eines zunehmend komplexen internationalen Umfelds unterstreicht die KPCh eine starke Führung, die ihre Fähigkeit zeigt, sich zu organisieren, zu vereinen und Maßnahmen auszuführen."

Politische Autorität, Beständigkeit und Sicherheit der Führung sind wichtig für eine Großmacht, um Risiken vorzubeugen und Krisen in dieser turbulenten Welt zu bewältigen, und die KPCh bietet China entscheidende Vorteile, um Herausforderungen in der Zukunft zu meistern, im harten Wettbewerb zu bestehen und bei Konfrontation zu gewinnen, die von einigen Ländern gestartet werden, sagten Experten.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/global-times-neue-kpch-fuhrung-ist-auf-den-neuen-weg-vorbereitet-301658580.html

Rückfragen & Kontakt:

caosiqi @ globaltimes.com.cn