Karner: BMI lädt am Nationalfeiertag zum "Tag der Polizei"

Recruiting steht am Minoritenplatz im Fokus

Wien (OTS) - „Der Beruf des Polizisten bzw. der Polizistin ist gekennzeichnet von ungeheurer Vielfalt und Entwicklungsmöglichkeiten. Die Polizei ist gleichzeitig ein Grundpfeiler für unser demokratisches Zusammenleben und wird daher erstmals am Minoritenplatz im Rahmen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag ihr breites Aufgabenspektrum präsentieren“, sagte Innenminister Gerhard Karner am 25. Oktober 2022.

Recruiting im Fokus

Die Polizei sucht derzeit in allen Bundesländern intensiv nach Bewerberinnen und Bewerbern. Es werden daher alle Interessierten eingeladen, am Nationalfeiertag zum Minoritenplatz in Wien zu kommen und sich umfassend über den Polizeiberuf zu informieren.

Erstmals „Tag der Polizei“ am Minoritenplatz

Das Innenministerium lädt am Nationalfeiertag erstmalig zum "Tag der Polizei". Die Besucherinnen und Besucher können von 10 bis 17 Uhr am Minoritenplatz in Wien die Polizei hautnah erleben und Informationen zum Polizeiberuf von Polizistinnen und Polizisten aus erster Hand erfahren. Von der Ausbildung bis zum Einsatz werden die vielfältigen Tätigkeitsbereiche der Polizei präsentiert.

Das Programm dauert von 10 bis 17 Uhr - Programmhöhepunkte des "Tages der Polizei" sind ein Konzert der Polizeimusik Wien (13 bis 14 Uhr), eine Vorführung des Einsatzkommandos Cobra (14:30 Uhr) sowie um 15:30 Uhr eine Vorführung der Polizeidiensthundeeinheit, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen erfahrungsgemäß großen Anklang findet.

Außerdem wird ein Gewinnspiel veranstaltet, an dem alle Besucherinnen und Besucher teilnehmen können. Mit etwas Glück kann eine schöne Erinnerung an den "Tag der Polizei" mit nach Hause genommen werden.

