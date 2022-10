35 Jahre „der Grazer“ - eine Stadt feiert ihre Zeitung

1.600 Gäste feierten das Jubiläum der Stadtzeitung Nummer 1

Wien/Graz (OTS) - Mit zweijähriger coronabedingter Verspätung hat „der Grazer“ sein 35-Jahre-Jubiläum mit hochkarätigen VIP-Gästen, ehemaligen Mitarbeitern und Wegbegleitern sowie Lesern gefeiert. Unter anderem durfte das Team um „Grazer“-Geschäftsführer Gerhard Goldbrich und Chefredakteur Tobit Schweighofer Landeshauptmann Christopher Drexler, der allen „Grazer“-Mitarbeitern einen Grill-Workshop spendierte, Vize-Landeshauptmann Anton Lang, die drei Grazer Bürgermeister der letzten 37 Jahre Alfred Stingl, Siegfried Nagl und Elke Kahr sowie den Styria-Vorstandsvorsitzenden Markus Mair und die RMA-Vorstände Georg Doppelhofer und Gerhard Fontan in der Seifenfabrik begrüßen. Insgesamt 1.600 Gäste feierten zu den Live-Auftritten der beliebten Grazer Szenebands „De Zwa“ und „Egon7“ bestens gelaunt bis in die frühen Morgenstunden.

Bildunterschrift: „Grazer“-Geschäftsführer Gerhard Goldbrich, die RMA-Vorstände Georg Doppelhofer und Gerhard Fontan, Styria-Vorstandsvorsitzender Markus Mair, der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler, „Grazer“-CvD Digital Verena Leitold, Vizelandeshauptmann Anton Lang und „Grazer“-Chefredakteur Tobit Schweighofer (v.l.).

© LUEF | Der Abdruck ist für Pressezwecke honorarfrei.



