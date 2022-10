AVISO: Terminvorschau zum Nationalfeiertag 2022

Termine der Bundesregierung, Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) - Anlässlich des Nationalfeiertages am 26. Oktober 2022 tritt der Ministerrat im Bundeskanzleramt zu einer Sitzung zusammen. Danach findet kein Pressefoyer statt. Im Anschluss legen Bundeskanzler Karl Nehammer und die Mitglieder der Bundesregierung Kränze am Äußeren Burgtor nieder und am Heldenplatz findet die traditionelle Angelobung des Österreichischen Bundesheeres statt.

Von 12.00 bis 16.30 Uhr laden Bundeskanzler Karl Nehammer, Bundesministerin Karoline Edtstadler, Bundesministerin Susanne Raab und Staatssekretärin Claudia Plakolm zum „Tag der offenen Tür“ in das Bundeskanzleramt ein.

Termine für Medien:

10.00 Uhr

Kranzniederlegung am äußeren Burgtor durch Bundeskanzler Nehammer und die Mitglieder der Bundesregierung

und ab 11.00 Uhr

Angelobung der Rekrutinnen und Rekruten am Heldenplatz in Anwesenheit des Bundespräsidenten und der Bundesregierung. (Hinweis für Medien: eine Split-Box steht zur Verfügung).

HINWEIS: Bitte beachten Sie die Informationen „Akkreditierungen zur Informations- und Leistungsschau“des Bundesministeriums für Landesverteidigung unter OTS0172 zur Verfügung.

12.00 bis 17.00 Uhr

Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt

Medieneingang neben dem Sicherheitszelt vor dem Bundeskanzleramt. Bitte weisen Sie am Eingang zum Sicherheitsbereich Ihre Dauerzutrittskarte, einen gültigen Presseausweis oder das aktuelle Akkreditiv Ihrer Redaktion vor.

Bilder zu den Terminen werden über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar sein.

Weitere Informationen rund um den „Tag der offenen Tür“ im Bundeskanzleramt und zu den Aktivitäten der Bundesministerien stehen auf der Website des Bundeskanzleramtes unter www.bundeskanzleramt.gv.at zur Verfügung.



Wir empfehlen, während des Medientermins im Bundeskanzleramt eine FFP2-Maske zu tragen.

