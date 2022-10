NEOS Wien/Bakos: "Wienerinnen wünschen sich echte Gleichberechtigung und Chancengleichheit in allen gesellschaftlichen Bereichen."

Wien (OTS) - Bei der Frauenbefragung hat die anhaltende Pandemie einmal mehr verdeutlicht, dass Frauen weiterhin im höheren Ausmaß für die Kinderbetreuung und das Haushalts- und Familienmanagement zuständig sind, darüber hinaus lastet der Druck der Vereinbarkeit zwischen Familienleben und Erwerbstätigkeit vermehrt bei Frauen. Zusätzlich zu diesen Herausforderungen nehmen auch die damit einhergehenden Sorgen vor Altersarmut und finanzieller Absicherung bei den befragten Frauen stark zu.

Pandemie – Lockdown – Quarantäne verschärften zudem bereits bestehende Gewaltbeziehungen, was von Frauen ebenso zahlreich benannt wurde, wie auch das Bewusstsein, dass das Entkommen aus Gewaltspiralen gerade in Abhängigkeitsverhältnissen schwierig ist. Entsprechende frauenspezifische Angebote, die es in Wien gibt, werden stark mit Gewaltprävention verbunden.

Gesundheitsversorgung ist Frauen ebenfalls ein besonderes Anliegen: Viele äußern Bedenken bezüglich des immer größer werdenden Mangels an Kassenärzt:innen etwa im Bereich der Gynäkologie der vielerorts noch nicht ausreichenden Berücksichtigung von Gendermedizin im Gesundheitswesen.

„Die Ergebnisse der Frauenbefragung liefern uns ganz klare Einblicke in die Bedürfnisse, Sorgen und Anliegen von Frauen und Mädchen etwa in puncto Arbeitswelt und Einkommen, Gesundheitsversorgung oder frauenspezifische Angebote. Die hohe Zahl der Teilnehmenden von über 15.000 Wienerinnen zeigt, dass es mehr als wichtig war, Frauen selbst zu Wort kommen zu lassen und sowohl die Herausforderungen sowie Vorstellungen für die Zukunft in dieser Stadt in Erfahrung zu bringen. Die umfangreichen Erkenntnisse dieser Befragung bestätigen die bereits umgesetzten Projekte und Maßnahmen der Fortschrittskoalition wie etwa das fünfte Wiener Frauenhaus oder die eigene Mädchenzone in Favoriten und bilden die Basis für zukünftige politische Diskussionen und Entscheidungen“, sagt NEOS Wien Frauensprecherin Dolores Bakos.

Die tausenden Ideen und Vorschläge, die von den einzelnen Wienerinnen eingebracht wurden, zeigen ganz klar, wie wichtig die von ihnen behandelten Themen nicht nur individuell für sie selbst sind, sondern wie stark gesamtgesellschaftlich alle teilnehmenden Frauen gedacht und dementsprechend auch andere gesellschaftliche Gruppen mitbedenkend geantwortet haben.

Für NEOS Wien Frauensprecherin Dolores Bakos die beste Möglichkeit, um die Bedürfnisse und Sorgen aus erster Hand zu erfahren: „Es ist mir persönlich ein großes Anliegen, Frauen und Mädchen auf ihrem Weg zu unterstützen und dafür Sorge zu tragen, dass sie die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ein Leben nach ihren Vorstellungen in dieser Stadt vorfinden. “

Die Ergebnisse von „Wien, wie sie will.“ der größten Wiener Frauenbefragung finden Sie hier: frauenbefragung.wien.gv.at.

