TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Bis zum letzten Augenblick – Leben und Sterben in Würde in Vorarlberg“

Am 1. November um 18.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Jeder Mensch stirbt einen eigenen Tod. Doch unabhängig davon sollte auch der letzte Lebensabschnitt Momente von Freude, Intensität und Lebensqualität bieten. Um dies bestmöglich zu gewährleisten und zu unterstützen, arbeiten in Vorarlberg Fachpersonal und ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter besonders eng zusammen. Eine von ORF Vorarlberg gestaltete TV-Dokumentation am Feiertag zeigt dieses intensive Zusammenspiel der Kräfte und begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg: zu Hause, im Pflegeheim, im Krankenhaus und im Hospiz.

„Bis zum letzten Augenblick – Leben und Sterben in Würde in Vorarlberg“ ist zu Allerheiligen, am Dienstag, dem 1. November 2022, um 18.25 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Buch und Gestaltung: Annette Raschner

Kamera: Götz Wagner

Sprecher: Stefan Höfel

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

