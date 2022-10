„Kulturpreis Vorarlberg 2022“ des ORF Vorarlberg vergeben: „Interpretation zeitgenössischer Musik“

Starker Impuls für Vorarlberger Kunst- und Kulturszene

Wien (OTS) - Die achte Verleihung des „Kulturpreis Vorarlberg“ fand gestern Abend, am 24. Oktober 2022, anlässlich einer feierlichen Gala im Casino Restaurant FALSTAFF in Bregenz statt. ORF Vorarlberg, Land Vorarlberg, Casino Bregenz und die Dornbirner Sparkasse zeichnen gemeinsam für den größten Kulturpreis des Landes Vorarlberg in einer Gesamthöhe von 15.000 Euro verantwortlich. Als großer Gewinner des diesjährigen Preises ging Kontrabassist Nikolaus Feinig hervor.

Junge kreative Vorarlberger Köpfe

Mit dem „Kulturpreis Vorarlberg“ werden Kunstschaffende in und aus Vorarlberg aus verschiedenen Kunst- und Kulturgattungen gefördert. Die zu prämierende Sparte wird jährlich neu definiert. 2022 lag der Fokus auf der „Interpretation zeitgenössischer Musik“. Der Hauptpreis beträgt 10.000 Euro, zusätzlich werden zwei Anerkennungspreise zu je 2.500 Euro vergeben.

Nominiert für die Auszeichnung in der „Interpretation zeitgenössischer Musik“ waren Hanna Bachmann (Klavier), Raphael Brunner (Akkordeon), Nikolaus Feinig (Kontrabass), Paul Moosbrugger (Klarinette), Guy Speyers (Viola) und Monica Tarcsay (Violine).

Hochkarätige Jury

Die erstklassige Jury setzt sich international zusammen. Der in München lebende französische Pianist Jean-Pierre Collot forscht neben seiner musikalischen Karriere im Bereich der Interpretation und Übersetzungen, Musiker Uli Fussenegger lehrt an mehreren Hochschulen und Akademien – derzeit an der Hochschule für Musik in Basel als Leiter und Koordinator der zeitgenössischen Musik – und die Arbeit der ungarischen Musikerin Boglárka Pecze ist geprägt durch intensive Zusammenarbeit mit hochkarätigen Komponisten sowie ihrer Mitbegründung des Trio Catch, das in den wichtigsten Konzerthäusern Europas auftritt.

Strahlende Preisträgerinnen und Preisträger

Hauptpreisträger des „Kulturpreis Vorarlberg“ 2022 in der „Interpretation zeitgenössischer Musik“ ist der Kontrabassist Nikolaus Feinig. Der Musiker, der bis vor wenigen Jahren fast ausschließlich zeitgenössische Musik spielte, ist auch bei klassischen Ensembles und Orchestern in Vorarlberg sowie in benachbarten Ländern aktiv. Feinig erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis.

Die zwei Anerkennungspreise in Höhe von je 2.500 Euro gingen an den Klarinettisten Paul Moosbrugger (für ihn nahm stellvertretend Winfried Nussbaummüller, Leiter der Kulturabteilung des Landes Vorarlberg, den Preis entgegen) und an den Akkordeonisten Raphael Brunner.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir sind stolz auf die heimische Kulturszene, die mit dem ‚Kulturpreis Vorarlberg‘ bereits zum achten Mal ihr Innovationstalent bewiesen und heuer großartige Interpretationen zeitgenössischer Musik dargeboten hat.“

