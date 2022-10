ORF III am Mittwoch und Donnerstag: Premieren „André Hellers Menschenkinder: Hubert von Goisern“, „Land der Berge“ im Ötztal

Außerdem: Neuproduktion „Der Nationalfeiertag und seine Geschichte“, „Politik live“ zum Thema „Ibiza, Chats & Co“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Feiertag, am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, u. a. die „zeit.geschichte“-Neuproduktion „Der Nationalfeiertag und seine Geschichte“ sowie eine neue Ausgabe der Reihe „André Hellers Menschenkinder“ mit Hubert von Goisern. Am Donnerstag, dem 27. Oktober, präsentiert ORF III neben einer neuen Folge der „Kultur-Spritztour“ mit Big John Whitfield auch die „Land der Berge“-Premiere „Das geheime Ötztal“ sowie eine neue Ausgabe „Politik live“ zum Thema „Ibiza, Chats & Co“.

Mittwoch, 26. Oktober

ORF III präsentiert zum Nationalfeiertag einen abwechslungsreichen Schwerpunkt made in Austria: Das Programm startet mit einer Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (7.30 Uhr) über diesen so symbolischen Tag für die Nation Österreich, gefolgt von insgesamt 15 Filmporträts ausgewählter „Ikonen in Rot-Weiß-Rot“, darunter Hans Moser, Paula Wessely, Heinz Conrads, Karl Farkas, Ernst Waldbrunn, Romy Schneider, Waltraut Haas oder Otto Schenk.

Um 19.25 Uhr feiert die „zeit.geschichte“-Neuproduktion „Der Nationalfeiertag und seine Geschichte“ TV-Premiere. Der von Karin Schiller gestaltete Film beleuchtet die Entstehungsgeschichte und die vielfältige Aneignung des österreichischen Nationalfeiertags.

Der ORF-III-Hauptabend am Nationalfeiertag würdigt Hubert von Goisern zum 70. Geburtstag mit einer neuen Ausgabe der Reihe „André Hellers Menschenkinder“ (20.15 Uhr), in der der österreichische Musiker über sein Leben, seine Leitmotive und die Wendepunkte seiner Karriere spricht. Danach erzählt die Dokumentation „Hubert von Goisern: Brenna tuat’s schon lang“ (21.40 Uhr) die Lebensgeschichte des Ausnahmekünstlers. Seine Kompositionen werden darin im Kontext gezeigt, aus dem sie entstanden sind.

Donnerstag, 27. Oktober

Im Vorabend fährt Funk-Musiker Big John Whitfield in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) auf seiner „Kultur-Spritztour“ mit ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr im Hybrid-Cabrio und interpretiert mit großer Leidenschaft Barry Whites „You’re the first, the last, my everything“. Auch einen Song des kurdischen Sängers Ahmet Kaya hat er im Repertoire. Zu Gast im Studio ist „Erlebnis Bühne“-Moderatorin Johanna Berki. Mit ihr spricht Gülgün Mayr über die Staatsopern-Produktion „Der Liebestrank“ in der Regie von Otto Schenk, die am Sonntag, dem 30. Oktober, in ORF III zu sehen sein wird.

Um 20.15 Uhr zeigt ORF III die „Land der Berge“-Premiere „Das geheime Ötztal“, die die unbekannte, geheimnisvolle Seite des 65 Kilometer langen Tales erkundet. So besucht die Dokumentation u. a. den höchsten Bienenstand in Tirol, im Bergdorf Obergurgl, und das idyllische Bergsteigerdorf Vent, angrenzend zum Schnals- und Passeiertal in Südtirol. Was es mit seltsamen hölzernen Linien, den sogenannten Waalen, die sich wie Adern quer durch die Berge ziehen, auf sich hat oder was ein uralter Fahrradfund am Gletscher erzählt – auch diese Geheimnisse werden in der Doku gelüftet.

Danach diskutiert Wolfgang Geier in „Politik live“ (21.05 Uhr) „Ibiza, Chats & Co“. Zahlreiche Politikaffären haben das Vertrauen vieler Menschen in die Politik schwer erschüttert und gefährden damit die Demokratie Österreichs. Aber wie kann man Korruption und Postenschacher im Ansatz wirksam bekämpfen? Welche Maßnahmen braucht es jetzt? Und reichen neue Gesetze für Transparenz, Parteispenden oder Politik-Inserate?

