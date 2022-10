Wölbitsch/Krauss ad Wien Energie: SPÖ verhindert Aufklärung zum Schutz des Bürgermeisters

Versprochene Präsidialkonferenz und weitere Rechtsgutachten noch immer ausständig – Kein weiteres Verzögern der Einsetzung und Hoffen auf bessere Zeiten

Wien (OTS) - „Es ist mehr als offensichtlich, dass es auch weiterhin starke Bestrebungen seitens der SPÖ gibt, die notwendige Aufklärung der Causa Wien Energie zu verhindern“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei, Klubobmann Markus Wölbitsch. Anscheinend soll der Bürgermeister, der im Zentrum des Finanzskandals rund um die Wien Energie steht, bestmöglich geschützt werden.

So habe der Gemeinderatsvorsitzende Thomas Reindl bis zum heutigen Tage entgegen seinen ersten Versprechungen keine weitere Präsidialkonferenz einberufen und auch die von ihm angekündigten Rechtsgutachten nicht vorgelegt. Es wird anscheinend auf die derzeitige Strompreisentwicklung gewettet, um das Milliarden-Risiko der Wien Energie irgendwie zu reduzieren. Glück als Kriterium für politisches Handeln zu machen, ist eigentlich der nächste Skandal, aber es passt gut ins Gesamtbild.



„Es kann nicht sein, dass hier versucht wird die Untersuchungskommission auf die lange Bank zu schieben. Gemeinderatsvorsitzender Reindl muss endlich in die Gänge kommen. Die Konstruktion einer juristischen Verteidigungslinie, vor allem für den Bürgermeister, ist völlig inakzeptabel“, so Wölbitsch weiter.

FPÖ-Krauss: SPÖ will mit Rechtsbrüchen Aufklärung des roten Milliardenskandals verhindern

Der Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss, kritisiert die Willkür der SPÖ in der Causa Wien Energie. „Zuerst hat es die SPÖ verabsäumt, die Gremien des Gemeinderates über den Milliardenskandal bei der Wien Energie zu informieren, dann hat Bürgermeister Ludwig mit der Anwendung der Notkompetenz bei der Vergabe von 1,4 Milliarden Euro an die Wien Energie die Stadtverfassung gebrochen, jetzt wird mit allen Mitteln versucht, die U-Kommission abzuwürgen“, so Krauss, der auch an die von der FPÖ eingebrachte Anzeige gegen Ludwig wegen Amtsmissbrauchs erinnert.

Krauss verweist darauf, dass bereits die stellvertretende Vorsitzende der U-Kommission ihre Bestellung nicht angenommen habe, da diese durch einen Willkürakt des SPÖ-Gemeinderatsvorsitzenden rechtswidrig erfolgt sei. „Die SPÖ ist bei der Beschneidung der Oppositionsrechte sehr erfinderisch, indem sie sich auf rechtliche Stellungnahmen der Magistratsdirektion beruft, die dann nie jemand zu Gesicht bekommt.“

Der FPÖ-Klubobmann nimmt auch den pinken Koalitionspartner in die Pflicht. „Wann wacht Neos-Transparenzstadtrat Wiederkehr aus seinem Dornröschenschlaf auf und weist die rote Allmacht in die Schranken?“

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at



FPÖ Wien

Lukas Brucker MA

+436648527909

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at