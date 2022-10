Ausstellungsankündigung: CONTRAPUNCT ab 10. November 2022 in der Künstlerhaus Factory

Mit 14 Positionen junger ukrainischer Künstler*innen

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 9. November 2022, 19 Uhr eröffnet die Ausstellung CONTRAPUNCT. Vertreter*innen der Presse und Medien laden wir zu einer exklusiven Preview um 17 Uhr ein.

Mit:

Yana Barinova (Kuratorin der Ausstellung)

Tanja Prušnik (Präsidentin Künstlerhaus Vereinigung) und

anwesenden Künstler*innen



Um Anmeldung unter gamrot @ kuenstlerhaus.at wird gebeten.

Die Ausstellung ukrainischer Künstler*innen CONTRAPUNCT widmet sich dem unersättlichen Willen nach Leben. Video-Installationen, Gemälde, Skulpturen und Fotografien spiegeln die persönlichen Erfahrungen und Eindrücke der Künstler*innen wider. Ziel der Ausstellung ist es, durch künstlerische Ausdrucksformen über die emotionale Wahrheit des Krieges nachzudenken. Sie soll den Wunsch wecken, zum Frieden in der Ukraine, in Europa und in der Welt beizutragen.

Künstler*innen: Galyna Andrusenko, Gera Artemova, Julia Beliaeva, Mykola Bilous, Olia Fedorova, Maria Kulikovska, Kateryna Lysovenko, Yarema Malashchuk und Roman Himey, Daryna Mykytiuk, Daniil Nemyrovskyi, Ievgen Petrov, Katherine Reznichenko, Sana Shahmuradova, Olga Stein

