Unsere Farbe ist Mountainbike

Die Offenheit des dieses Jahr neu gestalteten Raumes am Mountainbike Kongress in Saalbach Hinterglemm spiegelte auch die Offenheit der Gespräche wider. Der Umgang zwischen allen TeilnehmerInnen und ExpertInnen war alle drei Tage lang sehr respektvoll, obwohl unterschiedliche Sichtweisen herrschten. Wir fokussieren uns nun darauf, die positiven Seiten des Mountainbikens zu kommunizieren und freuen uns schon auf den nächstjährigen Kongress! Harald Maier 2/2

Hof (OTS) - Von 4. bis 6. Oktober fand im Tourismusverband Saalbach Hinterglemm der 6. Mountainbike Kongress statt. Rund 110 TeilnehmerInnen diskutierten drei Tage lang mit ExpertInnen aus Wirtschaft, Politik, Industrie und Interessensverbänden über die verschiedensten Themen im Bereich Mountainbiken.

Drei Tage Fokusthema Mountainbike

Der erste Tag des Mountainbike Kongresses stand ganz unter dem Thema Nachhaltigkeit. Hier wurden Themen wie Mobilität, Ausrüstung, Services und Infrastruktur bearbeitet. Auch E-Mountainbikes mit ABS von Bosch wurden am Nachmittag zum Testen bereitgestellt, damit nimmt der Mountainbike Kongress eine deutliche Vorreiterrolle in Sachen Testmöglichkeiten ein.

Am Mittwoch stand der Kongress unter dem Thema „Österreich als Bike-Nation“. In Talks und Workshops wurden hier die Potentiale und Innovationen des Landes erarbeitet und diskutiert. Die Themenbereiche spannten sich von öffentlichen Wegen über Trailcenter bis hin zur Politik im Land.

Die Themenfelder Infrastruktur und Trailbau standen am Donnerstag im Vordergrund. Hier wurden Gebiete wie Finanzierung, Nutzung, Instandhaltung und die Bewertungen von Trails behandelt. Gemeinsam mit ExpertInnen wurden zum Ausklang des Mountainbike Kongresses interaktiv die Trails in Österreichs größter Bike-Region begutachtet und bewertet.

Learnings und Vernetzungsmöglichkeiten

„Tu Gutes und sprich darüber“ war ein wichtiges Learning aus den drei Tagen. Hinter viel negativer Berichterstattung in den Medien über das Thema Mountainbiken steckt laut Veranstalter Hari Maier sehr viel Positives. Das zeigte auch die Stimmung am Kongress, welche laut ihm durchgehend sehr positiv war. Vor Ort waren unterschiedlichste TeilnehmerInnen, von kleinen Mountainbike-Vereinen bis hin zu Vertretern des Sportministeriums.

Statt Frontalvorträgen wurde auf interaktive Talks und Workshops gesetzt, sehr zum Gefallen der Teilnehmer. In den Pausen, bei gemeinsamen Essen im Saalbacher Hof und dem altbewährten Grill & Chill am Spielberghaus fanden die TeilnehmerInnen ausreichend Gelegenheit zum Netzwerken und um voneinander zu lernen.

Save the Date!

Der 7. Mountainbike Kongress findet von 3. bis 5. Oktober 2023 wieder in Saalbach Hinterglemm statt.

