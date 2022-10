Auf die Plätze, fertig, Pointen! Startschuss für „Die Comedy Challenge“ am 28. Oktober in ORF 1

Diese Challenges erwarten die acht Comedytalente in der ersten Show

Wien (OTS) - Acht Comedy-Talente, vier Mentoren und unzählige Pointen! „Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ startet am Freitag, dem 28. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1. Michael Bauer, Florian Kaufmann, Christina Kiesler, Isabell Pannagl, Susanne Rietz, Sandro Swoboda, Manuel Thalhammer und Patrick Weber alias Grazia Patricia stellen sich dem TV-Publikum in Stand-up-Performances vor. Das ist aber erst der Anfang, denn zahlreiche weitere Herausforderungen warten in der ersten Show auf sie: Sie leiten einen Box-Schnupperkurs ohne jemals selbst geboxt zu haben, synchronisieren eine Szene, die sich jemand anderer gerade erst ausgedacht hat, haben die Stimme ihres Mentors im Ohr und werden so „ferngesteuert“, widmen sich auf humoristische Weise dem Thema „Blackout“ und offenbaren „Dinge, die man beim ersten Date nicht hören will“.

Das sind die Challenges der ersten Show

Die acht Comedy-Talente stellen in diversen Challenges – von improvisierten Einzelauftritten über humorige Gruppenperformances bis hin zu beinharten Comedy-Battles – ihr Können unter Beweis und versuchen so, das Publikum und die Jury von sich zu überzeugen: In der Challenge „Switch & Change“ spielen vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten in Zweierkombinationen eine Szene miteinander. Beim Kommando „Switch“ müssen die beiden Darsteller/innen die Rollen tauschen, beim Kommando „Change“ wechseln die Zweierteams und das zweite Team spielt dort weiter, wo das erste aufgehört hat. In der „Impro-Synchro“-Challenge müssen zwei Kandidatinnen bzw. Kandidaten eine Szene stumm darstellen, die zwei andere synchronisieren. In der „Überraschungs-Challenge“ wissen die Comedy-Talente nicht, wohin es für sie geht: In Folge eins werden sie in einen Boxclub gebracht und müssen einen Einführungskurs leiten, ohne die Kursteilnehmer/innen merken zu lassen, dass sie keine echten Boxtrainer sind. In der „Was kann das?“-Challenge präsentieren die Comedians paarweise ungewöhnliche Requisiten, indem sie diese auf einzigartige Weise verwenden. Die Challenge „Ferngesteuert“ hält, was der Name verspricht: Die Comedians haben ihre Mentorin bzw. Mentoren im Ohr und müssen tun, was diese ihnen sagen. Und es gibt ein Revival des Kultklassikers „echt fett“: skurrile Situationen, mit denen die Comedians Menschen auf der Straße überraschen und mitunter verwirren.

Die Comedy-Talente werden von Ö3-Moderatorin Gabi Hiller durch die vier Sendungen begleitet: „Ich freue mich sehr, ein Teil der Show zu sein! Und das Beste ist, finde ich, dass hier nicht wöchentlich ein Talent rausfliegt, sondern sie haben alle die Chance, sich vier Wochen lang zu präsentieren. Das ist sehr sympathisch. Ich habe mir im Vorhinein schon gedacht, dass diese acht Comedy-Talente gut sein werden. Aber, dass sie in dieser Impro-Show so großartig, witzig, g’scheit und super sind, hat mich überrascht. Liegt wahrscheinlich an den einzigartigen Mentoren!“, so Gabi Hiller.

Die Suche nach dem „Comedy Champ 2022“

Wer kann am besten improvisieren? Wer überzeugt bei Lockvogel-Einsätzen? Wer hat die lustigste Schlusspointe? In jeder Show meistern die acht Comedy-Talente in mehreren Spielrunden unterschiedliche Challenges. Angelika Niedetzky, Robert Palfrader, Manuel Rubey und Andreas Vitásek sind sowohl als Juror/in als auch als Mentor/in für jeweils zwei Schützlinge im Einsatz. Am Ende jeder Sendung vergeben die vier Jury-Mitglieder und das Studiopublikum unabhängig voneinander Punkte und küren so die Tagessiegerin bzw. den Tagessieger. Die Entscheidung, wer „Comedy Champ 2022“ wird und somit eine eigene ORF-Show gewinnt, fällt erst in der letzten der vier Sendungen. „Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ ist an vier Freitagen – von 28. Oktober bis 18. November 2022 – jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen.

„Die Comedy Challenge“ online und on-Demand

Alle Informationen rund um „Die Comedy Challenge“ sind auf tv.ORF.at/comedychallenge und mein.ORF.at/comedy-challenge zu finden. Außerdem können Fans auf mein.ORF.at Sticker für WhatsApp, iMessage etc. und signierte digitale Autogrammkarten von den Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Jury downloaden. „Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ wird auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Außerdem können alle Folgen jeweils am Tag nach der TV-Ausstrahlung auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

