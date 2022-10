Salzmann: Initiative „Klasse Job“ deckt Lehrkräftemangel nachhaltig

ÖVP-Abgeordnete: Bundesminister Polaschek startet größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Der steigende Lehrkräftemangel ist in Österreich nicht von der Hand zu weisen. Um die damit einhergehenden Herausforderungen für das Bildungsmanagement bestmöglich abzufedern, startet mit der Initiative „Klasse Job“ die größte Lehrkräfteoffensive der Zweiten Republik. Damit wird das Problem des Lehrkräftemangels bei der Wurzel gepackt und kann nachhaltig gedeckt werden“, bekräftigt heute, Dienstag, ÖVP-Abgeordnete Gertraud Salzmann die Ressortstrategie von Bildungsminister Martin Polaschek. Grund für die zunehmend fehlenden Pädagoginnen und Pädagogen seien Pensionierungen und der Trend zum Teilzeitjob. „Minister Polaschek legt ein umfangreiches Maßnahmenbündel auf den Tisch und schafft die Basis für zusätzliches Lehrpersonal, um diese zunehmenden Lücken langfristig zu füllen“, so Salzmann.

Die Lehrkräfteoffensive „Klasse Job“ stützt sich dabei auf drei wesentliche Pfeiler:

- Die Erzählung von Schule modernisieren: Das Lehrerinnen- und Lehrerbild soll attraktiver werden, damit es den Ansprüchen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.

- Recruiting neuer Zielgruppen: Sowohl Quereinsteiger als auch junge Menschen sollen für einen „Klasse Job“ in der Schule motiviert werden.

- Weiterentwicklung der Pädagoginnen- und Pädagogen-Bildung: Durch maßgebliche Verbesserungen in der Studierbarkeit soll die Ausbildung praxisorientierter werden. Der Fokus liegt insbesondere auch auf jenen Studienfächern, in denen es erhöhten Bedarf an Lehrpersonal gibt.

„Zusätzliches Lehrpersonal bedeutet auch eine Entlastung der bereits unterrichtenden Pädagoginnen und Pädagogen“, unterstreicht Salzmann die Notwendigkeit. „Mehr Lehrpersonal trägt maßgeblich zum Erhalt der hohen Qualität unseres heimischen Bildungssystems bei. Mit der Initiative „Klasse Job“ wird die pädagogische Arbeit wieder ins Zentrum gerückt“, schließt die Abgeordnete. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at