TERMINAVISO: Pflegereform: Personaloffensive darf jetzt nicht scheitern!

Im Rahmen einer (Online-)Pressekonferenz am Freitag, 4. November 2022, um 9.00 Uhr warnt das Hilfswerk vor gefährlichen Stolpersteinen für die Personaloffensive im Pflegebereich

Wien (OTS) - Hilfswerk warnt vor gefährlichen Stolpersteinen: Zu wenig Praxisanleiter/innen und Praktikumsplätze für Auszubildende in Österreich, schwerwiegende Hürden bei der Anerkennung von Fachkräften aus Drittstaaten.

Im Zuge der ersten Etappe zur Pflegereform hat der Nationalrat in den letzten Monaten etliche Pakete zur Attraktivierung der Ausbildung in den Pflegeberufen auf den Weg gebracht: Auszubildende unterschiedlicher Bildungswege werden mit 600,- Euro monatlich bei der Finanzierung ihres Lebensunterhalts unterstützt. Berufsumsteiger/innen stellt das AMS ein Fachkräftestipendium in der Höhe von 1.400,- Euro monatlich zur Verfügung. Berufsbildende mittlere und höhere Schulen mit Schwerpunkt Gesundheit, Soziales und Pflege werden im Regelschulwesen etabliert und auch die Lehre als Einstieg in die Pflegeassistenzberufe ist in Vorbereitung. Im Wissen darum, dass Österreich zusätzlich Fachkräfte aus dem Ausland braucht, wurden zuletzt auch bei der Rot-Weiß-Rot-Card sukzessive Verbesserungen vorgenommen.

Das Hilfswerk begrüßt diese Maßnahmen, viele davon entsprechen langjährigen eigenen Forderungen. Gleichzeitig warnt es vor gefährlichen Stolpersteinen, die den Erfolg der Personaloffensive in der Praxis gefährden: Zu wenig Praxisanleiter/innen und zu wenig geeignete Praktikumsplätze für die Auszubildenden, die aus Schulen, Lehrgängen und Fachhochschulen neu dazukommen. Bürokratische Hürden und Widersprüchlichkeiten sowie hohe Kosten für Fachkräfte aus Drittstaaten bei der Nostrifikation ihrer Ausbildungen.

Warum aber gibt es schon heute, bevor die Ausbildungsoffensive überhaupt greift, zu wenig Praktikumsanleiter/innen und geeignete Praktikumsplätze? Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden? Wo liegt die Verantwortung bei der Politik, wo bei den österreichischen Ausbildungsbetrieben? Was macht die Anerkennung von Ausbildungen aus Drittstaaten zum bürokratischen und teuren Spießrutenlauf? Welche Diskrepanzen bei berufsrechtlichen Regelungen und Rot-Weiß-Rot-Card versperren Pflegefachkräften den Weg nach Österreich? Wer müsste hier was korrigieren? Welche Maßnahmen wären zielführend und notwendig? Warum und was machen andere Staaten besser als Österreich?

Mit diesen Fragestellungen setzt sich das Hilfswerk bei seiner (Online-)Pressekonferenz am Freitag, den 4. November 2022, um 9.00 Uhr, auseinander. Zahlen Daten, Fakten, Praxisbeispiele, Analysen und Vorschläge sind Gegenstand des Mediengesprächs. Wir laden Sie herzlich dazu ein!

Ihre Gesprächspartner/innen:



Othmar Karas , Präsident des Hilfswerk Österreich

, Präsident des Hilfswerk Österreich Elisabeth Anselm , Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich Stefan Fritz, Geschäftsführer Hilfswerk International

Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Datum: 04.11.2022, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

