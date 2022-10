Fachkräftenachfrage im Vergleich zum Vorjahr gestiegen

Im dritten Quartal dieses Jahres wurden 136.415 Stellen in ganz Österreich kommerziell ausgeschrieben. Rund 7.200 Stellen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wien (OTS) - Die Suche nach Fachkräften geht – allen Hindernissen zum Trotz – nahezu ungebremst weiter: Seit der Coronakrise ist die Zahl der ausgeschriebenen Stellen signifikant gestiegen. Wurden vor der Pandemie rund 100.000 Jobs pro Quartal ausgeschrieben, so gab es im dritten Quartal dieses Jahres mit insgesamt 136.415 Stellen in ganz Österreich rund 7.200 Stellen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Das zeigt der StepStone Fachkräfteatlas, für den die Marktforschungsagentur Index regelmäßig Jobanzeigen in 22 Printmedien und 21 Jobbörsen in ganz Österreich auswertet.

Die meisten offenen Stellen in der IT

Die meisten Jobs waren in der IT ausgeschrieben, gefolgt von Hotel- und Gastgewerbe sowie Finanz- und Rechnungswesen.

IT: 15.038 Stellenausschreibungen Hotel- und Gastgewerbe: 14.682 Stellenausschreibungen Finanz- und Rechnungswesen: 13.299 Stellenausschreibungen Vertrieb: 12.367 Stellenausschreibungen Technische Ausbildungsberufe: 11.472 Stellenausschreibungen

Starke Nachfrage in Hotel- und Gastgewerbe

Den stärksten Zuwachs verzeichnen dabei Hotel und Gastgewerbe: Hier sucht man rund 3.800 Stellen mehr als noch im Sommer, die meisten davon in Wien und Salzburg. „Das könnte an der nahenden Wintersaison liegen, für die man nach zwei Jahren Lockdowns in diesem Jahr wieder mit einem guten Geschäft rechnen dürfte“, analysiert Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von StepStone AT & CH.

Aber auch die Unzufriedenheit in der Branche sorge für zahlreiche offene Stellen: „ Wir sehen in unseren Umfragen, dass fast die Hälfte aller Mitarbeiter*innen im Gastgewerbe im Job unzufrieden ist. Jeder Vierte will sich beruflich neu orientieren, was natürlich auf der anderen Seite die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften in der Branche steigert. “

„Nivellierung auf hohem Niveau“

Im Bundesländervergleich ist wie immer Wien mit rund 40.000 offenen Stellen Spitzenreiter bei den Stellenausschreibungen. Besonders viele Fachkräfte werden aber auch in Oberösterreich gesucht: Hier waren im dritten Quartal 2022 rund 26.000 Jobs unbesetzt. Auch in Niederösterreich und der Steiermark waren jeweils rund 15.000 Stellen offen.

Wien: 39.638 Stellenausschreibungen Oberösterreich: 25.843 Stellenausschreibungen Niederösterreich: 15.612 Stellenausschreibungen Steiermark: 15.137 Stellenausschreibungen Salzburg: 13.432 Stellenausschreibungen

Im Vergleich zum zweiten Quartal wurden im Q3 13.480 Stellen weniger ausgeschrieben: „ Wir sehen eine Nivellierung auf sehr hohem Niveau “, so Dürhammer. „ Eine Entspannung am Arbeitsmarkt sei das aber nicht: „Obwohl eine Rezession droht, schreiben Unternehmen aus, weil sie Mitarbeiter*innen dringend brauchen. Sie haben aus der Coronasituation gelernt und rekrutieren weiter. Jedenfalls solange es ihre Liquidität zulässt. “

Weitere Zahlen, Daten und Fakten zum Fachkräftemangel in Österreich auf stepstone.at.

Zur Studie

Für die vorliegende Erhebung werten die Personalmarktforscher von index Research im Auftrag von StepStone laufend Stellenanzeigen in ganz Österreich in 22 Printmedien und 35 Jobbörsen aus. index Research ist ein Service der index Internet und Mediaforschung GmbH.

