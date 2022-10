Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Zur anteiligen Unterstützung der Kosten für die effektive und effiziente Umsetzung des Kooperationsprojektes „Niederösterreich bewegt – Entwicklung und Förderung von Gesundheits- und Breitensportangeboten in Niederösterreich für Kinder und Jugendliche unter gezieltem Einsatz von Bewegungsexpertinnen und Bewegungsexperten“ wurde einem niederösterreichischen Sportdachverband im Zeitraum 01/2022 bis 12/2022 eine Förderung des Landes Niederösterreich in der Höhe von max. 100.000 Euro genehmigt.

Die 21 Gemeinden Weikendorf, Sitzendorf an der Schmida, Langenzersdorf, Auersthal, Neudorf im Weinviertel, Schwechat, Deutsch-Wagram, Gnadendorf, Hollabrunn, Großrußbach, Kottingbrunn, Wiener Neudorf, Hinterbrühl, Gaaden, Laxenburg, Fels am Wagram, Zöbern, Krumbach, Mödling, Lilienfeld sowie Korneuburg werden bei der Errichtung von 20 Radverkehrsanlagen mit einer nicht rückzahlbaren Förderung von gesamt bis zu 4.863.498,76 Euro unterstützt.

Weiters wurde auch eine Förderung für die Neuerrichtung von fünf zusätzlichen Vertragsplätzen des Senioren-Pflegeheimes in Fischamend des Trägers „Haus für Senioren 1 Fischamend Errichtungsges. m. b. H. & Co KG“ am Standort Fischamend, Hainburger Straße 17-19, bis maximal 210.000 Euro beschlossen.

Der Abschluss der Kooperationsvereinbarung mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und der Pensionsversicherungsanstalt betreffend die Nachnutzung des Rehabilitationszentrums Weißer Hof wurde genehmigt.

