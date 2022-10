Aufbruch in die Herbstferien sorgt für Staugefahr auf den Stadtausfahrten (Ö3-Verkehrsprognose)

Wien (OTS) - Die Herbstferien ermöglichen heuer eine schulfreie Woche in ganz Österreich. Sie starten mit dem Nationalfeiertag am Mittwoch (26.10.) und enden am kommenden Montag (31.10.). Auch die beiden darauffolgenden Tage (Allerheiligen, Allerseelen) sind noch schulfrei. „So manche werden die Zeit nützen und bereits am Dienstag in die Herbstferien aufbrechen. Das kann speziell am späteren Nachmittag zu Staus auf den Stadtausfahrten führen“, so Ö3-Verkehrsexperte Bernhard Walther.

Staugefahr auf den Stadtausfahrten

• in Wien auf der Südosttangente (A23) in beiden Richtungen vor dem Baustellenbereich beim Knoten Prater, vor dem Kreuzungsbereich Altmannsdorfer Straße – Hetzendorfer Straße, am inneren Währinger und äußeren Landstraßer Gürtel oder abschnittsweise in der Wiener Westausfahrt

• im Raum Linz auf der Mühlkreisautobahn (A7), rund um die Nibelungenbrücke oder auch auf den Umfahrungen Ebelsberg und Traun • in Graz auf der Meran- und Plüddemanngasse, Münzgrabenstraße und Kärntner Straße stadtauswärts

• in Salzburg auf der Vogelweiderstraße stadtauswärts und auf der Münchner Bundesstraße vor einer Baustelle zwischen der Auffahrt Salzburg-Mitte und der Grenze Freilassing

• in Innsbruck am Innrain Richtung Hötting oder auch am Südring vor der Grassmayr-Kreuzung

• Auch in Feldkirch, Dornbirn, Bregenz und Lustenau kann es auf den bekannten Staustrecken immer wieder zu Verzögerungen kommen, etwa auf der L204 vor dem Engel-Kreisverkehr.

Ferienbeginn in Bayern

Auch unsere Nachbarn in Bayern starten am Samstag in einwöchige Herbstferien. „Das lässt dichten Reiseverkehr auch auf Österreichs Transitstrecken erwarten, etwa in Salzburg auf der A10, der Tauernautobahn, in Tirol auf der A13, der Brennerautobahn, oder auch auf der B179, der Fernpass-Strecke“, warnt der Ö3-Verkehrsexperte. Gleichzeitig enden am Wochenende die Herbstferien in sechs weiteren Bundesländern (Bremen, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen). Spätestens am Sonntagnachmittag ist daher auf einigen Reiserouten mit erhöhtem Rückreiseverkehr zu rechnen, wie auf der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13), oder der Fernpassstrecke (B179), außerdem mit Wartezeiten an einigen Grenzübergängen, u.a. in Salzburg vor den Grenzkontrollen am Walserberg. Der dichte Verkehr wird sich auch am Deutschen Eck auf den Autobahnen A8 und A93 bemerkbar machen.

Gleisbauarbeiten in Wien

Auf der Märzstraße im 15. Bezirk werden die Herbstferien für die Modernisierung der Straßenbahngleise genutzt. Die Straßenbahnlinien 9 und 49 werden deshalb vom Nationalfeiertag (26.10.) bis Allerheiligen (1.11.) kurzgeführt oder umgeleitet. Die Linie 9 fährt zwischen Gersthof und dem Johann-Nepomuk-Berger-Platz und wird dann über die Strecke der Linie 2 zur U-Bahn-Station Josefstädter Straße umgeleitet. Zwischen Johann-Nepomuk-Berger-Platz und der U-Bahn-Station Schweglerstraße kann außerdem der Ersatzbus „9E“ benutzt werden. Die Straßenbahnlinie 49 fährt nur zwischen Hütteldorf und der Schnellbahnstation Breitensee. Für den Abschnitt Hütteldorfer Straße – Breitensee fährt stattdessen ein Ersatzbus mit der Bezeichnung „49E“.

Demo in Graz

In Graz ist für Donnerstag, den 27. Oktober eine Demonstration geplant. Die Versammlung beginnt um 17.30 Uhr am Griesplatz und bewegt sich ab 18.00 Uhr über die Griesgasse, den Südtiroler Platz und die Annenstraße bis zum Roseggerhaus und dann weiter über die Volksgartenstraße zum Lendplatz. Die Straßenbahnlinien 1, 4, 6 und 7 werden voraussichtlich von 18.10 bis 18.30 Uhr angehalten. Auch bei den Buslinien 40 und 67 kann es zu dieser Zeit zu Anhaltungen kommen.

Salzburger Lokalbahn: Streckensperre

Für den Umbau des Bahnhofs Bürmoos wird eine Teilstrecke der Salzburger Lokalbahn von Mittwoch, den 26. Oktober bis Montag, den 14. November gesperrt. Im Abschnitt zwischen Weitwörth-Nußdorf und Lamprechtshausen bzw. Bürmoos und Eching fahren während der Bauzeit keine Züge. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen organisiert. Der Regionalbus 880 wird von Oberndorf bis Weitwörth-Nußdorf verlängert. Für Fahrgäste von und nach Arnsdorf steht täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr ein Shuttle-Bus zur Verfügung.

Allerheiligen

In den größeren Städten müssen sich die Autofahrer/innen rund um Allerheiligen auf Verzögerungen rund um die Friedhöfe einstellen. Vielerorts stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Eine empfehlenswerte Alternative sind die öffentlichen Verkehrsmittel, die fast überall verstärkt unterwegs sind.

Winterreifenpflicht

Ab 1. November gilt wieder die Winterreifenpflicht! PKW dürfen bei winterlichen Fahrverhältnissen nur in Betrieb genommen werden, wenn an allen vier Rädern Winterreifen montiert oder an mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten angebracht sind. Schneeketten allerdings nur dann, wenn die Fahrbahn mit einer zusammenhängenden oder nicht nennenswert unterbrochenen Schnee- oder Eisschicht bedeckt ist und wenn dadurch die Oberfläche der Fahrbahn nicht beschädigt wird.

