AVISO Life Lounge-Herbsttour „Für mehr Gesundheit und Wohlbefinden“: Wiener Gesundheitsförderung tourt durch Wiener Einkaufszentren

Von Blutdruck messen bis zur richtigen Zahnputztechnik – Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt zum kostenlosen Mitmachprogramm ein

Wien (OTS) - Mit der beliebten Life Lounge-Herbsttour gastiert die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ab November in zahlreichen Wiener Einkaufszentren. Unter dem Motto „Für mehr Gesundheit und Wohlbefinden“ können die Besucher*innen Informationen zu den Themen Ernährung und Bewegung einholen oder am kostenlosen Mitmachprogramm teilnehmen. Der Auftakt findet im Stadion Center statt, es folgen Stationen in der Lugner City, im Shopping Center Nord, Hansson Zentrum, Auhof Center sowie im Zentrum Hernals.

„Ob Jung oder Alt, wir selbst können viel zu einem gesunden Wohlbefinden beitragen. Für den ersten Schritt ist es nie zu spät und unsere Life Lounge bietet genau dazu passendes Infomaterial und hilfreiche Tipps für den Alltag“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Wer den eigenen Blutdruck messen möchte, ist bei der Life Lounge genau an der richtigen Stelle. Die geschulten Mitarbeiter*innen informieren, geben Anregungen zur Selbstmessung und wertvolle Tipps, was für das persönliche Wohlbefinden wichtig ist und wie der gesunde Lebensstil im oft so stressigen Alltag gelingt. Auch für die Shoppingpausen zwischendurch ist gesorgt: Relaxen und richtig durchatmen können Eltern auf unseren Relaxx-Stühlen, während die Kleinen das richtige Zähneputzen am überdimensional großen Gebiss üben.



Termine der Life Lounge-Herbsttour 2022:

Stadion Center

Freitag, 4. November 2022, 9 bis 19 Uhr

Samstag, 5. November 2022, 9 bis 18 Uhr

Lugner City

Donnerstag, 10. November 2022, 9 bis 19 Uhr

Auhof Center

Freitag, 11. November 2022, 9 bis 19 Uhr

Samstag, 12. November 2022, 9 bis 18 Uhr

Shopping Center Nord

Freitag, 18. November 2022, 9 bis 19 Uhr

Samstag, 19. November 2022, 9 bis 18 Uhr

Hansson Zentrum

Freitag, 25. November 2022, 9 bis 18 Uhr

Samstag, 26. November 2022, 9 bis 17 Uhr

Zentrum Hernals

Freitag, 2. Dezember 2022, 9 bis 18 Uhr

Samstag, 3. Dezember 2022, 9 bis 17 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at