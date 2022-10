Forresters Prognosen 2023 für Europa: Inflationsraten und Energiekrise lassen Vertrauen der Bürger in Regierungen einbrechen

London (ots/PRNewswire) - Laut der Prognosen von Forrester (Nasdaq: FORR), das heute seine „2023 Predictions" für Europa veröffentlicht hat, werden europäische Regierungen Schwierigkeiten haben, ihre Bürgerinnen und Bürger in einem Winter mit rasant steigenden Energiekosten ausreichend zu unterstützen – und einige werden diese Verantwortung auf die Wirtschaft abschieben. Infolgedessen wird das Vertrauen der Verbraucher in die Regierungen in ganz Europa erheblich zurückgehen. Bis Ende 2023 wird nur jeder fünfte europäische Bürger seiner Regierung noch vertrauen.

Forrester prognostiziert außerdem: Steigende Energiekosten sowie finanzielle Anreize von Regierungen und Versorgungsunternehmen, den Energieverbrauch zu senken und einen nachhaltigeren Lebensstil anzunehmen, werden zu mehr Umweltbewusstsein bei europäischen Verbrauchern führen. Demnach steigt die die Zahl der „aktiv umweltbewussten" Verbraucher in Europa um 50 %.

Forresters Prognosen analysieren Dynamiken und Trends in verschiedenen Branchen und Unternehmensdisziplinen, einschließlich Technologie und Innovation, Kundenerlebnis (CX), Verbraucherverhalten im Wandel und die Zukunft der Arbeit. Die Forschungserkenntnisse helfen führenden Konzernen und Technologieunternehmen dabei, zukunftsorientiert zu denken und zu arbeiten, um sich für 2023 und darüber hinaus einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Zu den Höhepunkten der Europa-Prognosen von Forrester für 2023 gehören:

Ein Drittel der europäischen Organisationen wird standortunabhängige Arbeit anbieten müssen, um Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. Standortunabhängige Arbeit ist nicht mehr wegzudenken. Zwei Drittel der im Internet tätigen Erwachsenen gehen davon aus, in Zukunft häufiger von zu Hause aus arbeiten zu können. Arbeitgeber, die versuchen, sie zurück in Büros zu zwingen, müssen mit Protesten und Kündigungen rechnen. Darüber hinaus sollten Arbeitgeber angesichts der steigenden Energiepreise die Gelegenheit nutzen, die Kosten für Heizung und Klimatisierung von Büroflächen zu senken, was durch standortunabhängige Arbeit möglich wird.

Standortunabhängige Arbeit ist nicht mehr wegzudenken. Zwei Drittel der im Internet tätigen Erwachsenen gehen davon aus, in Zukunft häufiger von zu Hause aus arbeiten zu können. Arbeitgeber, die versuchen, sie zurück in Büros zu zwingen, müssen mit Protesten und Kündigungen rechnen. Darüber hinaus sollten Arbeitgeber angesichts der steigenden Energiepreise die Gelegenheit nutzen, die Kosten für Heizung und Klimatisierung von Büroflächen zu senken, was durch standortunabhängige Arbeit möglich wird. Jede dritte Technologieführungskraft wird mit „talent shortage" konfrontiert sein. Talente im Technologiebereich, die für die Transformation von Unternehmen, die Entwicklung der hybriden Cloud und das Erstellen neuer Anwendungen für Wachstum und Differenzierung erforderlich sind, sind nach wie vor knapp. Um die Kapazitäten und Fähigkeiten im Jahr 2023 zu verbessern, wird ein Drittel der Technologieführungskräfte über ihre traditionellen Technologiedienstleistungspartner hinausgehen, um mehr Talent an Bord zu holen.

Talente im Technologiebereich, die für die Transformation von Unternehmen, die Entwicklung der hybriden Cloud und das Erstellen neuer Anwendungen für Wachstum und Differenzierung erforderlich sind, sind nach wie vor knapp. Um die Kapazitäten und Fähigkeiten im Jahr 2023 zu verbessern, wird ein Drittel der Technologieführungskräfte über ihre traditionellen Technologiedienstleistungspartner hinausgehen, um mehr Talent an Bord zu holen. Eines von fünf CX-Programmen wird ganz verschwinden. Die 80 % der Unternehmen, die eine hervorragende Customer Experience nicht als Teil ihrer Markenidentität ansehen, werden erkennen, dass Ausgaben für CX-Verbesserungen notwendig sind. Im Gegensatz dazu werden CX-Führungskräfte, die Kundenerlebnisse priorisieren, auf die C-Ebene aufsteigen und größere Budgets für Personal, Technologie und Projektarbeit erhalten.

Die 80 % der Unternehmen, die eine hervorragende Customer Experience nicht als Teil ihrer Markenidentität ansehen, werden erkennen, dass Ausgaben für CX-Verbesserungen notwendig sind. Im Gegensatz dazu werden CX-Führungskräfte, die Kundenerlebnisse priorisieren, auf die C-Ebene aufsteigen und größere Budgets für Personal, Technologie und Projektarbeit erhalten. Entlassungen in der Technologiebranche werden „altbackene" Branchen wieder begehrenswert machen. In den letzten zehn Jahren haben himmelhohe Bewertungen von Technologieunternehmen und Unmengen an Risikokapital zu einem ernsthaften Mangel an digitalen Talenten in traditionelleren Branchen geführt. Während Technologieriesen Einstellungsstopps bekanntgeben und europäische Start-ups ihre Belegschaften reduzieren, erlangen Finanzdienstleistungs- und Versorgungsunternehmen wieder mehr Attraktivität, da sie zunehmend attraktive Gehälter und Arbeitssicherheit bieten.

In den letzten zehn Jahren haben himmelhohe Bewertungen von Technologieunternehmen und Unmengen an Risikokapital zu einem ernsthaften Mangel an digitalen Talenten in traditionelleren Branchen geführt. Während Technologieriesen Einstellungsstopps bekanntgeben und europäische Start-ups ihre Belegschaften reduzieren, erlangen Finanzdienstleistungs- und Versorgungsunternehmen wieder mehr Attraktivität, da sie zunehmend attraktive Gehälter und Arbeitssicherheit bieten. Fünfzehn Prozent der Banken werden ihren Investitionsstau im Technologiebereich nicht bewältigen können und nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Vor dem Krieg in der Ukraine gaben mehr als 70 % der Geschäfts- und Technologiebankfachleute an, dass ihre Organisation Investitionen in Banken, Kreditvergabe und digitale Engagement-Plattformen aufrechterhalten oder erhöhen würde – diese Pläne werden nun aufgegeben. Im Jahr 2023 werden 15 % der Banken die Technologiebudgets weg von der Transformation von Kernsystemen und hin zu digitalen Engagement-Lösungen bewegen.

„Im Laufe des nächsten Jahres werden die wirtschaftlichen und geopolitischen Turbulenzen für europäische Unternehmen weiterhin Ängste und Disruptionen hervorrufen", sagte Laura Koetzle, VP und Group Research Director bei Forrester. „Da das Vertrauen in Regierungen zurückgeht, haben europäische Unternehmen die Möglichkeit, dieses Vertrauensvakuum zu füllen. Um dies zu erreichen, müssen sie bewerten, welche Vertrauenshebel für Kunden am wichtigsten sind, Lücken identifizieren und eine Strategie entwickeln, mit der sie das Vertrauen der Kunden gewinnen und halten können. Forresters Prognosen 2023 unterstützen Führungskräfte dabei, die mutigen, intelligenten und taktisch notwendigen Entscheidungen zu treffen, um dieses Vertrauen zu stärken und Investitionen in langfristiges Wachstum zu fördern."

Ressourcen:

Den Guide „2023 European Predictions" gibt es hier als kostenfreien Download.

Erkunden Sie weitere Blogs, Webinare und Ressourcen zu den Prognosen 2023 auf dem Forrester Predictions Hub.

Informationen zu Forrester Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften in den Bereichen Technologie, Kundenerlebnis, Digitalwesen, Marketing, Vertrieb und Produkt dabei, ihre Einsatzbereitschaft für ihre Kunden zu nutzen, um das Wachstum zu beschleunigen. Durch firmeneigene Forschung, Beratung und Veranstaltungen von Forrester werden Führungskräfte aus der ganzen Welt in die Lage versetzt, bei der Arbeit selbstbewusst vorzugehen – Veränderungen zu bewältigen und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führung, Strategie und Abläufe zu stellen. Unsere einzigartigen Erkenntnisse basieren auf jährlichen Umfragen unter mehr als 700.000 Verbrauchern, Wirtschaftsführungskräften und Technologieführungskräften weltweit, auf strengen und objektiven Forschungsmethoden, darunter die Bewertungen von Forrester Wave™, auf 70 Millionen Echtzeit-Feedback-Abstimmungen und auf dem kollektiven Wissen unserer Kunden.

mburner @ forrester.com

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Michael Burner

mburner @ forrester.com View original content:www.prnewswire.com/news-releases/forresters-prognosen-2023-fur-europa-inflationsraten-und-energiekrise-lassen-vertrauen-der-burger-in-regierungen-einbrechen-301657718.html