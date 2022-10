MEDIENTERMIN: Stadtrat Hacker besucht Energie-Infothek am 2.11.

Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks präsentieren neues Angebot „Energie-Infothek“.

Wien (OTS) - Die zehn Hilfswerk Nachbarschaftszentren, gefördert von der Stadt Wien, bieten mit der „Energie-Infothek“ eine neue Informationsdrehscheibe in den Grätzeln und informieren über Unterstützungsangebote zu den Themen Energie und Teuerung. Interessierte können bei fortlaufenden Terminen persönlich oder telefonisch und ohne Anmeldung Fragen stellen. Im Gespräch wird geklärt, welche nächsten Schritte gesetzt werden können.



Der Besuch von Stadtrat Peter Hacker beim „Energie-Infothek“-Termin am 2. November im Nachbarschaftszentrum 15 unterstreicht die Wichtigkeit dieses niederschwelligen Formats. Im Rahmen des Präsentationstermins kann man das Angebot auch gleich live kennenlernen: Expertinnen und Experten geben Informationen darüber, wo und auf welchem Weg die Menschen in Wien zu Unterstützungsmöglichkeiten kommen, um die eigenen Energiekosten decken zu können.



Medientermin:

Mittwoch, 2. November 2022, 10.00 Uhr

Nachbarschaftszentrum 15 – Rudolfsheim-Fünfhaus

Kardinal-Rauscher-Platz 4

1150 Wien



Weitere Informationen und Termine der „Energie-Infothek“ finden Sie unter:

www.nachbarschaftszentren.at/energie-infothek



Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at



Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschaftszentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung sowie Sozialmärkte. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

