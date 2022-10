WK Wien: Naturbestattungen liegen im Trend

Weniger Erdbestattungen – Pinter: „Trauerfeiern heute nicht mehr so stark religiös konnotiert”

Wien (OTS) - „Waren Trauerfeiern früher stark religiös konnotiert, geht der Trend heute zur individuellen Gestaltung. Dabei wird auf die Persönlichkeit des Verstorbenen eingegangen”, sagt Markus Pinter, WK Wien-Fachvertretungsvorsitzender der 25 Wiener Bestatter.

Immer mehr Naturbestattungen

Deutlich verändert haben sich auch die Präferenzen bei der Bestattungsart: „Vor 30 Jahren waren noch 90 Prozent Erdbestattungen, heute liegt Wien bei etwa 60 Prozent, Tendenz weiter fallend”, so Pinter. Urnenbeisetzungen sind meist günstiger als Erdbestattungen. Urnen können auch zuhause aufbewahrt werden, wenn dies genehmigt wird - in Mietobjekten muss auch der Vermieter zustimmen. Die Kremierung ist in den allermeisten Fällen auch Voraussetzung für die immer beliebter werdenden Naturbestattungen.

Asche per Drohne?

Auch das allgemeine Pietätsempfinden sei ein Kriterium, sagt Pinter. „Die Asche per Drohne einfach irgendwo zu verstreuen, geht hierzulande jedenfalls nicht”, nennt er ein Beispiel - noch nicht. Denn Pinter ist sicher, dass sich nicht nur der Pietätsbegriff, sondern auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Bestattungen verändern werden und sich damit künftig auch neue Möglichkeiten für die Branche auftun werden.

Natürliche Arrangements liegen im Trend

Beim Grabschmuck zu Allerheiligen liegen natürliche Arrangements im Trend: Gestecke aus getrockneten Fruchtständen, kombiniert mit Sukkulenten wie den Hauswurzen sind beliebt, frische Blumen und Pflanzen lassen sich dabei nach Wunsch gut ergänzen. Auch der Allerheiligen-Evergreen, die Calluna, wird gerne zur Grabdekoration verwendet, heuer allerdings in natürlichen Farbtönen.

Über das Bestattergewerbe

Das Bestattergewerbe wurde in Österreich vor 20 Jahren liberalisiert. Der frühere Wiener Monopolist, die Bestattung Wien, ist heute noch der größte Bestatter Österreichs. Daneben gibt es mittlerweile in Wien zwei Dutzend private Bestatter. Der Zugang zum Gewerbe ist reglementiert, eine Befähigungsprüfung wird vorausgesetzt. Infos unter https://www.bestatter.at/

