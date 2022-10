Austrian Green Planet Building® Award für das Brock Commons Tallwood House

Kanadisches Hochhaus in Massivholzbauweise errichtet mit Know-how aus Österreich

Wien (OTS) - Das Brock Commons Tallwood House in Vancouver, Kanada, ist mit 53 Metern eines der weltweit höchsten Gebäude in Massivholzbauweise. Bis auf das Sockelgeschoß und einen Erschließungskern besteht das Gebäude aus Massivholzelementen: seien es Außenwände, Tragstruktur oder Decken. Die Errichtung gelang ressourcen- und zeiteffizient, da mit vorgefertigten Teilen gearbeitet wurde. Im Innenausbau achtete man auf umweltfreundliche Materialien. Das österreichische Büro Hermann Kaufmann Architekten brachte seine Fachexpertise zur Entwicklung von Holzbaukonstruktionen in Massivholzbauweise in den Gestaltungs- und Umsetzungsprozess ein.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Er überträgt die Zielsetzungen und strengen Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. Die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungsbüros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen – Austrian Green Planet Building® zeichnet sie aus.

AGPB ist eine gemeinsam vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (AWA) getragene Dachmarke.

Das viel prämierte, in Kanada und den USA sehr bekannte Brock Commons Tallwood House in Vancouver erhält den Austrian Green Planet Building® Award: Es besticht durch die konsequente Umsetzung der Massivholzbauweise bei einem Hochhaus und die ressourceneffiziente Errichtung dank vorgefertigter Teile.

Projektbeschreibung, Fotos, Video, Factsheet und Pressetext: agpb.at/brock_commons_tallwood_house

