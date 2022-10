Mit Applikatoren des DIZG Defekte patientenindividuell füllen

Berlin (ots/PRNewswire) - Mit den Applikatoren TITANIUM prime line* und TITANIUM torque line* unterstützt das gemeinnützige Deutsche Institut für Zell- und Gewebeersatz GmbH (DIZG) das kontrollierte Einbringen allogener Knochentransplantate in Defekte. Damit wird Anwendern das Auffüllen der Defektbereiche erleichtert. Die aus hochwertigem Titan gefertigten Applikatoren bieten ein breites Indikationsspektrum bei Knochendefekten und ein einfaches Handling; sie sind resterilisierbar und wiederverwendbar.

Die deutschlandweit einzig durch das DIZG vertriebenen Applikatoren TITANIUM prime line* und TITANIUM torque line* sind für große, offene Operationen wie beispielsweise eine Hüft-Totalendoprothetik, aber auch für arthroskopische Eingriffe geeignet und umfassen somit einen breiten Anwendungsbereich. Darüber hinaus bieten beide Applikatoren weitere Vorteile wie:

zeitsparendes Vorgehen durch effizientes Applizieren

die Konditionierung, also die Anreicherung des allogenen Transplantates mit beispielsweise Blut oder Knochenmarkaspirat

Transplantate mischen, Heilungsprozess unterstützen

Die Applikatoren des Typs TITANIUM prime line* eignen sich für Spierings-Chips (corticospongiöse Chips), Corticalis-Granulat und gecrushte Spongiosa-Chips und erlauben zudem die Anwendung der mit DBM pastös gemischten Transplantate. Der Vorteil: DBM pastös wirkt sich positiv auf den Heilungsprozess aus.1, 2

Das in diesem Transplantat enthaltene Natriumhyaluronat hat eine antientzündliche Wirkung3, beschleunigt Heilungsprozesse2 und unterstützt die Gefäßbildung4. Prädestiniert ist dieser Applikatortyp bei der Versorgung von z. B. Bohrkanälen, Zysten, Frakturspalten während und nach durchgeführten Osteosynthesen sowie zur Befüllung von Cages an der Wirbelsäule.

Der Applikator für kleine Kavitäten

Die Applikatoren des Typs TITANIUM torque line* sind ausschließlich für DBM pastös sowie kleinere Kavitäten und Knochendefekte gedacht. Ihr Kennzeichen ist eine filigrane kleinere Öffnung. Ein kontrolliertes Platzieren des Transplantates ist durch feinjustierbares Drehen möglich. Diese Applikatoren sind speziell geeignet für Anwendungen in folgenden medizinischen Fachgebieten:

Neurochirurgie

Hand- und Fußchirurgie

Kieferchirurgie

