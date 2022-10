UL Solutions präsentiert auf dem Eurovent Summit 2022 angewandte Fortschritte der Sicherheitswissenschaft im HLKK-Bereich

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - Sicherheitsexperten für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen (HLKK) von UL Solutions werden auf dem Eurovent Summit aktuelle Erkenntnisse zu den Themen regulatorische Anforderungen, entflammbare Kältemittel, Ultraviolett-C und Sanitisierung für die HLKK-Branche vermitteln.

UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für angewandte Sicherheitswissenschaft, gab die neuesten Fortschritte bei der Prüfung und Zertifizierung von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen (HLKK) bekannt. Das Unternehmen wird diese Informationen auf dem Eurovent Summit 2022, der vom 25. bis 28. Oktober in Antalya in der Türkei stattfindet, dem Fachpublikum vorstellen.

„Während sich die HLKK-Branche immer stärker auf die Entwicklung von Produkten mit immer höherer Nachhaltigkeit und Sicherheit konzentriert, unterstützt UL Solutions die HLKK-Hersteller dabei, die sich ständig verschärfenden Energieeffizienzforderungen und Sicherheitsvorschriften einzuhalten und dabei gleichzeitig die Erwartungen von Endverbrauchern, Händlern und Installateuren zu erfüllen", erklärte Giorgio Decataldo, Business Development Manager of Appliances für HLKK und Komponenten bei UL Solutions. „Wir freuen uns darauf, auf dem Eurovent-Gipfel mit den Vertretern der HLKK-Branche ins Gespräch zu kommen und ihnen Einblicke darüber zu verschaffen, wie sie Ihre Ziele zur Schaffung noch konformer und nachhaltiger Produkte erreichen können."

Das alljährlich stattfindende und von der Turkish Air Conditioning and Refrigeration Manufacturers' Association (ISKID) sowie von der Turkish Society of HVAC and Sanitary Engineers (TTMD) organisierte Eurovent-Seminar, eines der Höhepunkte des Summit, behandelt schwerpunktmäßig neue Technologien und Trends für HLKK. Mahmut Karaca, Projektingenieur bei UL Solutions, wird am 25. Oktober auf diesem Seminar aktuelle Informationen zur Ultraviolett-C-Lichtbehandlung (UV-C) und Sanitisierung von HLKK präsentieren.

Der Eurovent Innovation HUB, die Leitveranstaltung des Summit, wird sich der Brückenbildung zwischen Innovation und Nachhaltigkeit widmen. Zu diesem Thema wird Dustin Steward, Director und Global Industry Lead for Appliances für HLKK und Komponenten bei UL Solutions, am 26. Oktober eine Grundsatzrede halten, die sich auf entflammbare Kältemittel in HLKK konzentriert. Dustin Steward wird dabei ein Modellierungs- und Simulationsprogramm von UL Solutions vorstellen, das es den Herstellern ermöglicht, das Verhalten entflammbarer Kältemittel in Kühlkreisläufen zu prognostizieren.

Die Sicherheitswissenschaftsexperten für HLKK von UL Solutions werden während der Produktgruppen-Arbeitstreffen auf dem Eurovent Summit außerdem neue Einblicke geben, unter anderem zu Neuigkeiten und Informationen im Hinblick auf die neuesten regulatorischen Anforderungen. Auf der Tagesordnung der Arbeitssitzungen stehen unter anderem die Themen Modellierung und Simulation, Neuigkeiten und Änderungen in Bezug auf Zertifikationsstandards sowie Auswirkungen des Brexit im Hinblick auf Verdunstungskühlanlagen und Lüftungs- und Klimaanlagen in Wohnbereichen.

„Als Schlüssel zu einer Welt mit höherer Sicherheit und zunehmender Innovation drängt sich die Wissenschaft in den Vordergrund", konstatierte Giorgio Decataldo. „Bei UL Solutions nutzen wir die Wissenschaft zur sicheren Beherrschung aufkommender Sicherheitsrisiken im HLKK-Bereich aus. Dadurch erkennen wir bereits im Voraus, wie sich die HLKK-Industrie erfolgreich anpassen kann. Auf dem Eurovent Summit wollen wir der Branche dabei helfen, die Leistungsfähigkeit und Sicherheit ihrer Produkte und Systeme weiterzuentwickeln und gleichzeitig die Herausforderungen des Marktes zu meistern sowie erfolgreich auf dem Markt zu bestehen."

UL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft und wandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 100 Ländern um. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Certification Marks (UL-Prüfzeichen) dienen als anerkanntes Symbol für das Vertrauen in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für die Förderung unserer Sicherheitsmission wider. Wir helfen unseren Kunden, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und nachhaltig und verantwortungsbewusst in die Zukunft zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.

