Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 25. Oktober 2022. Von Peter Nindler: "Der Tunnel-Blick"

Innsbruck (OTS) - Mit der geplanten Mautpflicht auf der Fernpassroute haben die Sozialdemokraten die Hürde für den Bau des Fern-passtunnels genommen. Sie können offensiv argumentieren, werden dafür aber trotzdem massive Kritik einstecken.

So rasch ändern sich die Zeiten mit einem Farbenwechsel in der neuen Tiroler Landesregierung, die heute angelobt wird. Im Frühjahr 2018 führte der geplante Fernpassscheiteltunnel noch zu einer Zerreißprobe innerhalb der Grünen, weil er damals schwarz auf weiß im schwarz-grünen Regierungsprogramm stand. Jetzt wurde das 1,4 Kilometer lange Tunnelprojekt von Schwarz-Rot in den Regierungsverhandlungen rasch abgehakt. Daraus lässt sich bereits der politische Perspektivenwechsel ablesen.

Mit vor der Pandemie durchschnittlich 14.000 Kraftfahrzeugen in 24 Stunden – die Zahl kann an einzelnen Reisetagen auf bis zu 30.000 Fahrzeuge hochschnellen – ist der Fernpass ein klassisches Nadelöhr im Nord-Süd-Verkehr durch Tirol. Während die Grünen voll auf die Fernpassstrategie mit begleitenden Brems-Effekten gesetzt haben, gilt für die SPÖ sowohl als auch. Dazu kommt noch die Vision eines Bahntunnels vom Ehrwalder Becken ins Inntal, dafür haben sich die Sozialdemokraten schon auf der Oppositionsbank starkgemacht. Und natürlich darf am Fernpass keine neue Transitroute entstehen.

Trotzdem wird der SPÖ mit Sicherheit ein Rückschritt in der Verkehrspolitik und ein Schwenk Richtung „schwarzer“ Tunnelbauer vorgeworfen. Andererseits haben sich ÖVP und SPÖ offensiv auf eine Maut analog zum Felbertauern auf der Fernpassroute geeinigt. Dafür wären die Grünen ebenfalls gewesen, doch offen konnten sie dafür nicht werben, weil eben ein Teil der Mauteinnahmen in den Tunnelbau fließen soll. Wie auch in die kostspielige zweite Tunnelröhre beim Lermooser Tunnel und in regionale Vorhaben, um die Bevölkerung im Gurgltal und im Außerfern zu entlasten.

Wobei es zuerst einmal die Vorbehalte der Außerferner und Oberländer Wirtschaft zu überwinden gilt, die zuletzt die Mautpläne eher kritisch bis ablehnend beurteilt haben. Aber mit der Abgabe steht und fällt der beabsichtigte Bau des Fernpasstunnels, der deutlich mehr als 100 Millionen Euro kosten wird.

Spannend wird jedenfalls die künftige politische Verkehrsachse zwischen Tirol und Wien sein – zwischen dem nun SPÖ-geführten Verkehrs- und Umweltressort und dem grünen Klimaschutzministerium im Bund. Ministerin Leonore Gewessler hat mit Ingrid Felipe ihr grünes Gegenüber in Tirol verloren. Um bei den Tunnels zu bleiben: Den von der Tiroler ÖVP geforderten Tschirganttunnel (275 Mio. Euro) lehnten bisher sowohl SPÖ als auch Grüne ab und zogen an einem Strang. Deshalb kann der designierte Verkehrs-LR René Zumtobel (SPÖ) nur hoffen, dass Gewessler den Tschirganttunnel endgültig abdreht, damit er in Tirol kein Thema mit der ÖVP hat.





