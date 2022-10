EINLADUNG: "Leben mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen" - Mediengespräch am 03.11.

Wien (OTS) - Der 07. November markiert den sogenannten Magen-Darm-Tag. In Österreich vor allem für die rund 80.000 Menschen, die an chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa leiden, ein symbolisches Datum. Beide Krankheiten treten oft schon im Jugendalter auf und begleiten die Patient*innen ein Leben lang, zumal sie bis heute unheilbar sind.

Wie geht es CED-Betroffenen in Österreich? Welche Therapieziele haben Patient*innen und warum benötigt es mehr Behandlungsoptionen? Um mehr über die Bedürfnisse von Betroffenen zu erfahren, initiierte AbbVie Österreich in Zusammenarbeit mit der Patientenorganisation Österreichische Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (ÖMCCV) und dem Marktforschungsinstitut INTEGRAL eine Umfrage unter CED-Patient*innen. Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass Betroffene noch immer mit erheblichen Belastungen und Einschränkungen leben: So leiden knapp 75% der Patient*innen nach wie vor unter mindestens einem Schub pro Jahr.

Gemeinsam mit unseren Expert*innen präsentieren wir, im Vorfeld des Magen-Darm-Tages, die wichtigsten Erkenntnisse aus der Umfrage und sprechen darüber, wie die Lebensqualität der Betroffenen gesteigert werden kann.

Gesprächspartner*innen

Präsidentin der Österreichischen Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (ÖMCCV) Univ.-Prof. Dr. Alexander Moschen, PhD,

Leiter der Arbeitsgruppe CED, Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH); Vorstand Universitätsklinik für Innere Medizin mit Schwerpunkt Gastroenterologie/Hepatologie, Kepler Universitätsklinikum Linz

Medical Director AbbVie Österreich

"Leben mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen" - Was benötigen Betroffene?

Datum: 03.11.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

