Stadtbank: Weltspartag im Zeichen nachhaltiger Geldanlage

"Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" feiert am 31. Oktober den Weltspartag und rückt das Thema Veranlagung mit dem neuen Klimawandel Bond in den Fokus – regionale Geschenke inklusive.

Wien (OTS) - "Angesichts der Teuerungswelle müssen wir uns alle mit dem Problem des Kaufkraftverlusts beschäftigen. Wie kann ich dem entgegentreten, mein Geld im Wert erhalten und darüber hinaus vermehren? Als starker, verlässlicher Partner suchen wir mit unseren Kundinnen und Kunden die passenden Antworten auf die aktuellen Herausforderungen", erklärt Alexander Stegbauer, Leiter der Stadtbank: "Wir wollen den heurigen Weltspartag nutzen, um auf die Bedeutung einer Veranlagung hinzuweisen."

Denn: Das klassische Sparbuch wirft – trotz Leitzinserhöhungen der EZB – kaum Ertrag ab, wodurch die Folgen der Inflation nicht ausgeglichen werden können. Immer mehr Menschen überdenken aus diesem Grund ihre Spargewohnheiten. Die Stadtbank unterstützt sie dabei mit geballter Expertise in den Filialen oder via Video, eigenem Wertpapierkompetenzzentrum sowie maßgeschneiderten Angeboten.

Neben einem Spar-Produkt mit 36-monatiger Laufzeit und Fixverzinsung von 1,5 Prozent über Online Sparen oder Vermögenssparbuch gibt es die sogenannte Eintauschprämie in Höhe von 75 Euro für alle, die bis 31. Jänner 2023 ihr Sparbuch auf eine Anlagevariante umtauschen. Einen perfekten Einstieg bieten zudem die All-In-1€-Modelle: Neben dem Bonus-Konto erhält man für den Preis von einem Euro monatlich ein Wertpapier-Depot mit zusätzlicher Beratung für die erstmalige Investition. Rechtzeitig zum Weltspartag wird auch das breite Sortiment an nachhaltigen Veranlagungsformen erweitert: Ab sofort ist mit dem "Raiffeisen Wien Klimawandel Bond" eine Anleihe verfügbar, deren Basis ein nachhaltiger Aktienindex bildet. Die Zeichnungsfrist läuft bis 18. November 2022.

Alle Infos zum "Raiffeisen Wien Klimawandel Bond" finden Sie auf der Website.

So macht die Stadtbank den Unterschied

"Der Klimawandel Bond ist ein Produkt mit 100-prozentigem Kapitalschutz. Der jährliche Fixzinssatz beträgt 1,25 Prozent – mit einer attraktiven Rendite-Chance von 30 Prozent. Wir geben unseren Kundinnen und Kunden damit ein gutes Gefühl hinsichtlich Sicherheit sowie Nachhaltigkeit", sagt Markus Plank, Leiter des Wertpapierkompetenzzentrums. Heutzutage gebe es unzählige Möglichkeiten, die eigenen Ersparnisse anzulegen: "Wir wollen diese nicht nur vorstellen, sondern verständlich machen. Nur so wird man aus Überzeugung handeln."

Die Stadtbank betreibt hier Aufklärungsarbeit – sei es in Beratungsgesprächen oder bei den digitalen Financial-Education-Events "Live aus dem Stadtbank-Studio", wo Expert:innen regelmäßig Hintergründe beleuchten. "Wir wollen unserem Anspruch, für die Wienerinnen und Wiener den Unterschied zu machen, auf vielen Wegen gerecht werden", so Stegbauer.

Weltspartaggeschenke von Wiener Unternehmen

Eine Tradition kommt dabei am 31. Oktober natürlich nicht zu kurz: So gibt es an ausgewählten Stadtbank-Standorten ein ausgiebiges Rahmenprogramm für Kinder. In allen Filialen werden zudem regionale Weltspartagsgeschenke verteilt. Das Sortiment mit Wiener Fokus reicht von Marillen-Fruchtaufstrich von "Staud‘s" oder Kaffee der Manufaktur "Naber", über Bio-Weichsel-Sirup von "Unverschwendet" – ein Unternehmen, das überschüssiges Obst und Gemüse in Köstlichkeiten verwandelt – bis hin zu "Kasperl und Pezi"-Kalendern für die ganze Familie – ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Puppentheater der Wiener Urania. Sumsi-Schüttelpenale oder Sumsi-Freundebücher dürfen ebenfalls nicht fehlen.

