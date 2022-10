KRAFTKINZ Powergroup setzt auf Partner zur Positionierung in Nachhaltigkeit und Payment

KRAFTKINZ gründet ein weiteres Unternehmen: Brendan Philipp und Pamela Graf sind die neuen Partner:innen von Birgit Kraft-Kinz

Wien (OTS) - Die Kommunikations- und Strategieberatungsagentur KRAFTKINZ, rund um deren Gründerin und Geschäftsführerin Birgit Kraft-Kinz, startet – im heurigen 20-jährigen Jubiläumsjahr – mit einem neuen Unternehmen, der KRAFTKINZ Powergroup GmbH, durch. Als Partner:innen sind Brendan Philipp und Pamela Graf die Mitgesellschafter:innen. Beide genießen als langjährige Senior Consultants von KRAFTKINZ großes Vertrauen sowohl von Birgit Kraft-Kinz selbst als auch von Kundenseite.

„Durch wirksame Initiativen wie P19 und dem Payment Festival sowie durch CEOs FOR FUTURE haben wir uns als PR- und Kommunikations-Expert:innen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Payment etabliert. Während der letzten Jahre konnten wir enormes Wissen generieren und starke Partner gewinnen. Daher liegen die Schwerpunkte und die Positionierungsstrategie unserer neuen Powergroup auch in diesen wichtigen und zukunftsträchtigen Bereichen“ , erklärt Birgit Kraft-Kinz.

System-Transformation & Innovation im Fokus

Expertin für das Thema Nachhaltigkeit ist Pamela Graf. Sie verantwortet die PR- und Social Media-Kommunikationsarbeit von CEOs FOR FUTURE. Der Verein treibt die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft mit Fokus auf Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Biodiversität in Zusammenarbeit mit Topmanager:innen und Jugendorganisationen tatkräftig voran. „Nachhaltigkeit betrifft nicht nur das Klima und die Umwelt, sie bedeutet ein generelles Umdenken der Menschen, Gesellschaft und Unternehmen. Nachhaltig leben und wirtschaften beinhaltet eine große Transformation. Bei dieser Neupositionierung und deren Sichtbarmachung unterstütze ich unsere Kund:innen mit Rat und Tat“ , so Pamela Graf.

Als Experte im Payment-Bereich gilt Brendan Philipp. Er betreut die Initiativen P19 und das Payment Festival sowie weitere Kunden in diesem Segment, darunter Bluecode und Bluesource. Sein Know-how umfasst sowohl klassische als auch Online-PR und -Kommunikation. Zudem gilt Brendan Philipp als Social Media- und Multimedia-Mastermind von KRAFTKINZ. „Die Bedeutung von Payment ist in der breiten Öffentlichkeit noch nicht sehr präsent. Unser Ziel ist es, das mit effektiver Medien- und Social-Media-Arbeit zu ändern und Payment-Pioniere öffentlich zu positionieren“ , so Brendan Philipp.

Über KRAFTKINZ und die KRAFTKINZ Powergroup

KRAFTKINZ ist der Strategieberater für Kommunikation, Public Relations (PR), Marketing und Vertrieb und begeistert mit dem Return on Communication ROC. KRAFTKINZ hat sich auf die Identifikation von Treibern & Wirkungsketten von strategischer Kommunikation, PR, Marketing & Vertrieb spezialisiert. Die Leistung von KRAFTKINZ ist betriebswirtschaftlich messbar. Zahlreiche nationale und internationale Organisationen und Unternehmen vertrauen KRAFTKINZ.

Die KRAFTKINZ Powergroup GmbH ist das Schwestern-Unternehmen der KRAFTKINZ GmbH, die von den Partner:innen Birgit Kraft-Kinz, Pamela Graf und Brendan Philipp 2022 gegründet wurde. Der Fokus der Medien- und Positionierungsarbeit der KRAFTKINZ Powergroup liegt in den Bereichen Nachhaltigkeit und Payment. Geschäftsführerin ist Birgit Kraft-Kinz.

