Alle guten Dinge sind 2

In Guntramsdorf haben es die Kinder und Jugendlichen gleich doppelt gut. Startschuss für neuen Naturspielplatz und auch in Neu-Guntramsdorf war Spatenstich für ein neues Outdoor-Zentrum.

Guntramsdorf/Mödling/Wien (OTS) - 800.000 Euro investiert die Gemeinde aktuell in „Raum zur Entfaltung“ für Kinder und Jugendliche in Guntramsdorf.

Naturspielplatz-Friedhofstraße: 200.000 Euro für die Neugestaltung.

Anfang Oktober starteten die Grabarbeiten für einen komplett neu geplanten Naturspielplatz. Dabei konnten die kleinsten Guntramsdorfer*innen zuvor im Sommer direkt vor Ort ihre Wünsche einbringen.

113 Ideen waren es am Ende, die auf bunt bemalten Kärtchen aufgenommen wurden. So wird es im kommenden Frühjahr dann Naturflächen zum Verstecken, Radeln oder Balancieren geben. Bei den Favoriten war auch eine Seilbahn, oder eine große Sandkiste mit Wasser dabei.

„Wir haben noch nie so viel Geld in die Hand genommen. Und das wird auf den Spielplätzen jetzt auch sichtbar!"

Noch bessere Spielplätze. Unterschiedlichste Spielgeräte wurden in diesem Jahr im ganzen Ortsgebiet getauscht, neue angeschafft und beim Spielplatz in der Friedhofstraße geht´s jetzt eben richtig los!

„Mit dieser Spielplatzoffensive machen wir sichtbar, wie sehr uns die kleinsten Guntramsdorfer*innen am Herzen liegen!“

Schauplatzwechsel nach Neu-Guntramsdorf

Unter dem Motto: „Raum zur Energie-Entfaltung!“ investiert die Gemeinde rund 600.000 Euro für ein Outdoor Zentrum.

„Es ist kein Geheimnis, dass vor allem die junge Generation zu den großen Verlierern der Pandemie gehört. Schulschließungen, Homeschooling und vor allem die sozialen Kontakte haben es den jungen Menschen schwer gemacht „Raum“ zur Entfaltung vorzufinden!“ , erklärt Bürgermeister Robert Weber.

Jetzt wird Platz für die Jugend gemacht: 600.000 Euro für den Bau eines neuen Outdoor-Zentrums direkt im Grünen, bei der so genannten „Gstett´n!“ in Neu-Guntramsdorf unweit der Badnerbahn:

Baubeginn war am 24.10.

Gesamte Infrastruktur (WC, Überdachung & Bürocontainer, Wasser und Strom) ist bereits beauftragt

Skatepark; Vorentwürfe liegen bereits vor; Baubeginn Frühjahr 2023

Funcourt: Basketball und Fußball-Kombi; Baubeginn Frühjahr 2023

Jugendbeteiligung ist gefragt: „Sag an, was du willst!“

„Noch im November planen wir eine groß angelegte Beteiligung mit unseren Jugendlichen, bei der sie ihre Wünsche & Ideen direkt an die ausführende Firma richten können!“ , zeigt sich Jugendgemeinderat Paul Gangoly motiviert.

Augezeichnete Jugendarbeit: Vor wenigen Tagen erst wurde die Gemeinde erneut zur "Jugend-Partnergemeinde" des Landes Niederösterreich zertifiziert.

