Mehr als 300 Ausflugsideen für die Herbstferien

LR Danninger: Niederösterreich-CARD ist „Türöffner“ zu spannenden Ausflugszielen

St. Pölten (OTS/NLK) - Seit vielen Jahren ist die Niederösterreich-CARD verlässlicher und erfolgreicher Partner im Ausflugstourismus. Sie fungiert als „Türöffner“ zu Ausflugszielen in Niederösterreich und den angrenzenden Bundesländern, das Angebot wurde sukzessive ausgebaut und ist für die nahenden Herbstferien wieder einmal ein „heißer Tipp“.

Tourismuslandesrat Jochen Danninger ist überzeugt: „Die Schule macht Pause, die Kinder wollen etwas anderes erleben. In Niederösterreich gibt es auch für alle, die den Urlaub daheim verbringen, mehr als genug lohnende Ausflugsziele und spannende Ideen. So hat Langeweile keine Chance und die Herbstferien werden ganz sicher ein echtes Erlebnis, egal ob man Schlechtwetterprogramm, Sport oder Naturerfahrung sucht! Nicht vergessen sollte man auf die Niederösterreich-CARD: Mit ihr stehen noch bis Ende März 2023 über 300 Ausflugsziele offen, und jetzt in den Herbstferien ist eine gute Gelegenheit, das nachzuholen, was sich heuer bisher noch nicht ausgegangen ist.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung erklärt: „Niederösterreich eignet sich perfekt für einen Familienausflug in den Herbstferien. Viele Ausflugsziele mit Outdoor-Bereich haben noch geöffnet, und an ,wetterfesten´ Ausflugsmöglichkeiten im Innenbereich ist die Auswahl ebenso riesig. Wie wäre es z.B. mit Bowling, Schatzsuche oder dem Besuch einer Mittelalterburg? In einem Naturpark oder beim Ausprobieren alter Handwerkskunst haben sicher auch die Eltern und Großeltern viel Spaß.“

Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD ergänzt:

„Die Niederösterreich CARD hat von A bis Z viel zu bieten: Schloss Artstetten und Zisterzienserstift Zwettl haben noch bis 31. Oktober geöffnet, die Modellbahnwelt Schiltern begeistert sicher nicht nur kleine Zugfans, ebenso geeignet für alle Altersstufen sind Nonseum und Landesmuseum Niederösterreich. Badespaß versprechen z.B. das Happyland Klosterneuburg oder das Ybbstaler Solebad, aufregend wird es in der Hermannshöhle in Kirchberg am Wechsel. In Niederösterreich ist das ganze Jahr Ausflugszeit!“

300 und mehr Ausflugstipps finden alle Interessierten auf www.niederoesterreich-card.at und www.niederoesterreich.at.

