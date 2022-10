CMS begleitet den Technologiekonzern ABB bei der Akquisition von ASKI Energy

Wien (OTS) - ASKI Industrie Elektronik GmbH (ASKI Energy) unterstützt Kund:innen bei der Senkung ihrer Energiekosten mit automatisierten Systemen zur Energieoptimierung und -steuerung. Die Übernahme des österreichischen Unternehmens durch ABB wurde von einem Expert:innen-Team der renommierten Wiener Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz juristisch begleitet und am 3. Oktober 2022 vollzogen. Beide Parteien haben sich darauf verständigt, keine Angaben zum Kaufpreis zu machen.

Durch die Übernahme von ASKI Energy erweitert ABB sein Portfolio im Bereich digitales Energiemanagement und beschleunigt die Entwicklung des Ökosystems für digitale Energiedienstleistungen. Zudem ermöglicht die Akquisition ABB neue Funktionen und Technologien in den Bereichen Energieoptimierung und -steuerung auf den Markt zu bringen.

Die Federführung bei der Transaktion lag bei Alexander Rakosi und Florian Mayer (Corporate/M&A). Weiters gehörten Partnerin Andrea Potz (Employment), Rechtsanwältin Mariella Kapoun (Real Estate), Rechtsanwalt Dieter Zandler (Competition), Associates Thomas Liegl (Corporate/M&A) und Maximilian Uidl (Real Estate) sowie Ramona Mujanovic (Corporate/M&A) zum CMS Expert:innen-Team.

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Österreich sowie in Südosteuropa und verfügt über Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Skopje, Sofia und Zagreb. Um die 200 Jurist:innen und Steuerexpert:innen verstehen es durch ihre Spezialisierung, Klient:innen in allen Fragen des nationalen sowie internationalen Wirtschaftsrechts effizient und auf höchstem Niveau zu beraten.

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist darüber hinaus Gründungsmitglied von CMS, einer internationalen Organisation von Anwaltskanzleien. Mit rund 5.000 Jurist:innen und 73 Büros in 43 Ländern verfügt CMS über eine langjährige lokale Expertise sowie ein globales Netzwerk.

