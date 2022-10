Bis zu 911.000 sahen USA-Grand-Prix live im ORF-1-Hauptabend

Wien (OTS) - Die WM-Entscheidung ist längst gefallen – dennoch war das Publikumsinteresse an der ORF-Übertragung des GP der USA in Austin, Texas, groß: Bis zu 911.000 Formel-1-Fans ließen sich das gestrige (23. Oktober 2022) Motorsport-Spektakel via ORF 1 nicht entgehen, im Schnitt waren 787.000 bei 27 Prozent Marktanteil (35 bzw. 47 Prozent in den jungen Zielgruppen) mit Ernst Hausleitner und Ferdinand Habsburg live dabei.

Auch das Streaming-Angebot des ORF zum Grand Prix der USA wurde intensiv genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) von 21. Oktober bis inklusive 23. Oktober österreichweit insgesamt 147.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 370.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 7,6 Mio. Minuten. Mit einer Durchschnittsreichweite von 48.900 (bei 160.000 Bruttoviews) liegt der Live-Stream des Rennens am 23. Oktober unter den Top 10 ORF-Live-Streams des heurigen Jahres.

Weiter geht es im ORF am 13. November mit dem GP von Brasilien.

