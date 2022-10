ORF III am Dienstag: „Der österreichische Schlagerabend – Von Peter Alexander bis Roy Black“ aus dem ORF RadioKulturhaus

Außerdem: „Filmschatz Österreich: Das haut hin“ mit Peter Alexander und Gunther Philipp

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Montag, dem 25. Oktober 2022, der Geschichte des Musikgenres Schlager. Auf dem Programm steht „Der österreichische Schlagerabend – Von Peter Alexander bis Roy Black“ sowie in der Sendeleiste „Filmschatz Österreich“ die Komödie „Das haut hin“ mit Peter Alexander und Gunther Philipp.

Im Hauptabend zeigt „Der österreichische Schlagerabend – Von Peter Alexander bis Roy Black“ (20.15 Uhr) den Soundtrack einer ganzen Generation, die klassischen Schlager, deren Melodien man nicht aus dem Ohr bekommt: Von „Merci Chérie“ über „Ein Bett im Kornfeld“ und „Du bist nicht allein“ bis „Tränen lügen nicht“, „Quando Quando“, „Azzurro“, „Felicità“ und „Dankeschön“. Der Abend, aufgezeichnet im ORF RadioKulturhaus, bringt einen großen Schwung nostalgischer Melodien, dargeboten von Norbert Oberhauser und Stargästen wie Peter Kraus. Peter Fässlacher führt durch diesen Abend und lässt zwischen den Musiknummern Wegbegleiter und Zeitzeugen der Stars von damals zu Wort kommen.

Anschließend steht in der Sendeleiste „Filmschatz Österreich“ der Komödienklassiker „Das haut hin“ (21.50 Uhr) aus dem Jahr 1957 auf dem Programm: Auf Wunsch seiner Tante Annemarie (Grethe Weiser) ist Toni (Peter Alexander) Zoologiestudent. Er soll später ihr Weingut übernehmen und dafür im Studium lernen, Rebläuse wirksam zu bekämpfen. In Tantes Stadtwohnung aber frönt Toni lieber seiner Leidenschaft für Musik und heiße Rhythmen. Herr Hassler (Gunther Philipp), der bei Toni als Diener fungiert und von der Tante zum Aufpasser bestellt worden ist, gerät dadurch in erhebliche Gewissenskonflikte.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at