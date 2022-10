Da kommt Freude auf – mit vier ORF-Stadtkomödien zum Wiedersehen

„Kebab mit Alles“, „Kebab extrascharf“, „Curling für Eisenstadt“ und „Harri Pinter, Drecksau“ am 26. Oktober in ORF 1

Wien (OTS) - Von Wien über Eisenstadt bis nach Klagenfurt: Zu einem Städtetrip durch Österreich lädt ORF 1 am Nationalfeiertag, wenn am Mittwoch, dem 26. Oktober 2022, vier ORF-Stadtkomödien am Stück zum Wiedersehen auf dem Programm stehen und zwischen Ehrenrettung, Kampfgeist und Balzritualen navigieren. Nachdem Andreas Vitásek, Fanny Stavjanik und Tim Seyfi unter der Regie von Wolfgang Murnberger um 16.20 Uhr „Kebab mit Alles“ servieren und um 17.55 Uhr mit einem „Kebab extrascharf“ noch eines drauflegen, schickt Regisseur Andreas Schmied Katharina Straßer zum „Curling für Eisenstadt“ (20.15 Uhr). Den Abschluss der Städtetour macht Juergen Maurer als ehemaliger Eishockeystar und Frauenschwarm „Harri Pinter, Drecksau“ (Regie:

Andreas Schmied) um 21.45 Uhr.

Kebab mit Alles (16.20 Uhr)

Mit u. a. Andreas Vitásek, Fanny Stavjanik, Tim Seyfi, Sascha Ö. Soydan, Michael Ostrowski und Thomas Mraz; Regie: Wolfgang Murnberger

Schlimmer kann es für Johann Stanzerl (Andreas Vitásek) nicht mehr kommen. Sein geliebtes Café Prinz Eugen, das letzte österreichische Lokal im Grätzel, soll in türkische Hand fallen. Johann und seine Stammtischrunde werden sich wehren wie einst bei der Türkenbelagerung. Schnitzel gegen Kebab, das ist Brutalität. Die Kämpfer für das Abendland erhalten dabei Hilfe von höchst unerwarteter Seite, als ein Gemälde des Prinzen Eugen plötzlich ein sonderbares Eigenleben entwickelt.

„Kebab mit Alles“ ist eine Produktion der Allegro Film im Auftrag von ORF und ARTE.

Kebab extrascharf (17.55 Uhr)

Mit u. a. Andreas Vitásek, Tim Seyfi, Fanny Stavjanik, Sascha Ö. Soydan, Antonia Moretti, Roland Sommer, Hasan Ali Mete, Michael Fuith und Michael Ostrowski; Regie: Wolfgang Murnberger

Das Leben meint es gut mit Mustafa (Tim Seyfi). Johann (Andreas Vitásek), der Feind im eigenen Haus, ist pleite. Bald wird er mitsamt seinem Kaffeehaus Geschichte sein. Dann kündigt Mustafas strenger Schwiegervater seinen Besuch an. Dem alten Herrn hat Mustafa nicht so ganz die Wahrheit über die Größe seines Kebab-Ladens gesagt. Nur Johann kann Mustafa vor dem Totalverlust seiner Ehre retten. Doch das hat seinen Preis.

„Kebab extrascharf“ ist eine Koproduktion von Allegro Film, ORF und ARTE, gefördert von Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

Curling für Eisenstadt (20.15 Uhr)

Mit u. a. Katharina Straßer, Marlene Morreis, Veronika Polly, Maddalena Hirschal, Maria Simon-Lade, Christoph Krutzler, Wolfgang Böck und Holger Schober; Regie: Andreas Schmied

Die junge Touristik-Managerin Vicky (Katharina Straßer) versemmelt bei einer Präsentation ihre große Chance. Als Gespött der Branche ist sie bei ihrem mächtigen Vater, ihrem Chef und den Kolleginnen unten durch. Nach einem kurzen Durchhänger gibt Vicky wieder ordentlich Gas. Sie wird die Curling-Weltmeisterschaft der Frauen nach Eisenstadt holen. Dazu braucht sie nur – eigentlich alles. In erster Linie ein Eisenstädter Curling-Team. Ohne Team keine Bewerbung. Vom olympischen Sport Curling hat sie keine Ahnung. Aber die Chance, die sie eh nicht hat, wird sie eiskalt nutzen. Sie ist ja die Vicky.

„Curling für Eisenstadt“ ist eine Produktion von Gebhardt Productions im Auftrag von ORF und MDR, gefördert von der Kulturförderung der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt.

Harri Pinter, Drecksau (21.45 Uhr)

Mit u. a. Juergen Maurer, Julia Cencig, Dominik Warta, Andreas Lust, Hosea Ratschiller, Amrei Baumgartl und Tim Williams; Regie: Andreas Schmied

Harri Pinter (Juergen Maurer) ist die „Drecksau“. Beinhart am Eis, flott im Spruch, unwiderstehlich bei den Frauen. Supercool eben. Das glaubt Harri Pinter zumindest selbst von sich. Mit dem Eishockey ist es vorbei. Und mit dem Ultimatum von Langzeit-Freundin Ines (Julia Cencig) auch seine Beziehung. Erst stellt sie ihm den Koffer vor die Tür, dann hat sie auch gleich einen neuen Freund. Nach einem kurzen, aber heftigen Formtief nimmt Harri das Match um Ines an. Und es wird der härteste Kampf, den die Drecksau jemals durchzustehen hatte. Jetzt muss er nämlich erwachsen werden – mit 41.

„Harri Pinter, Drecksau“ ist eine Koproduktion von ORF, ARTE und Graf-Film, gefördert von Fernsehfonds Austria, CFC Land Kärnten Kultur und Klagenfurt am Wörthersee.

Alle Stadtkomödien stehen auf Flimmit in einer eigenen Kollektion zur Verfügung. (flimmit.at)

