Gemeinschaft der Alpinen Gastgeber wächst und wächst

Jahreshauptversammlung Privatvermieter Verband Tirol

Tirol (OTS) - Seine diesjährige Jahreshauptversammlung hielt der Privatvermieter Verband Tirol am Mittwoch, 19. Oktober, im Gradonna Mountain Resort in Kals am Großglockner ab. 110 Vermieterinnen und Vermieter waren aus allen Tiroler Bezirken mittels Bus angereist. „Unsere Jahreshauptversammlung fand das erste Mal in Osttirol statt, und die angereisten Gäste zeigten sich von der Schönheit des Bezirkes und vor allem auch vom ausgezeichneten Ambiente im Gradonna am Fuße des Großglockners begeistert. Das Hotelteam sorgte für eine hervorragende Bewirtung, und Martha Schultz führte uns durch das Resort“, so Obfrau Theresia Rainer. Begrüßen konnte sie in Kals auch Anton Habicher vom Amt der Tiroler Landesregierung, Bundesobmann Peter Hörbath, Obmann Franz Theurl mit seinem Vorstandskollegen Martin Gratz sowie Georg Oberlohr, Eva Oberhauser und Rafaela Reiter vom Tourismusverband Osttirol, Rechtsanwalt Mag. Michael Tinzl, Mag. Werner Gschwenter und Julia Gschwenter vom Tourismustraining sowie Dr. Markus Mitterdorfer von der Firma Interaktives Marketing. Vom PVV Salzburg waren Ilse Haitzmann und Conny Groder, vom PVV Oberösterreich Marianne Zöchbauer nach Kals gekommen.

Zunächst stellten Franz Theurl und Georg Oberlohr die Destination Osttirol sowie das Glocknerdorf vor. Martin Gratz sprach über das Vereinsleben und die Freiwilligenarbeit, die in Kals in so hervorragender Weise und mit viel Zusammenhalt funktionieren.

„Wir konnten im vergangenen Jahr 70 neue Mitglieder in unserer Gemeinschaft der Alpinen Gastgeber begrüßen. Insgesamt besteht der Privatvermieter Verband Tirol jetzt aus 2.200 Mitgliedern. 1.265 Betriebe sind mit Edelweiß prädikatisiert. Auf unserer Homepage mit einem Eintrag vertreten sind 1.505 VermieterInnen, 1.061 davon online buchbar“, so Rainer. Sie betonte die Novellierung des Privatvermieter-Gesetzes als wichtige Errungenschaft: „Nun sind neben Privatzimmern auch Ferienwohnungen gesetzlich verankert, und so können auch VermieterInnen von Ferienwohnungen Zusatzservices – wie Frühstück, Brötchenservice oder Internet – anbieten.“

Neben vielen anderen Aktionen hat der Privatvermieter Verband Tirol zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus Salzburg Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal in Deutschland Gutscheine für Urlaubsaufenthalte zur Verfügung gestellt. „Wir wollen damit den von der Katastrophe so schwer Betroffenen eine kostenlose Auszeit in unseren Häusern in Tirol und Salzburg ermöglichen. Einige haben ihre Gutscheine schon eingelöst.“

Ein Höhepunkt des Privatvermieter Verbandes Tirol war heuer die 60-Jahr-Feier im September, im Großen Saal des Innsbrucker Landhauses. „Gleichzeitig feierten wir 10 Jahre Vermieterakademie. Unter Anwesenheit von Landeshauptmann Günther Platter, VertreterInnen der Wirtschaftskammer, der Tourismusabteilung des Landes, der Tirol Werbung, Obleuten und GeschäftsführerInnen von vielen Tiroler Tourismusverbänden sowie zahlreichen VermieterInnen und Vermietercoaches durften wir die beiden Jubiläen feiern und auf die große Bedeutung der PrivatvermieterInnen für die Tourismuswirtschaft hinweisen“, berichtete Theresia Rainer von dieser großartigen Jubiläumsfeier in der Tiroler Landeshauptstadt.

Bei der Jahreshauptversammlung ging die Obfrau auch auf die großen Herausforderungen ein, mit denen die PrivatvermieterInnen und der Tourismus im Allgemeinen in den vergangenen Jahren und aktuell konfrontiert sind:„Corona, Energie- und Klimakrise, Krieg in der Ukraine - wir leben in einer Zeit, die von Ungewissheit und Krisen gekennzeichnet ist. Die letzten Jahre waren und sind für uns PrivatvermieterInnen besonders belastend. Wir werden uns aber nicht zurückziehen oder vor Sorge erstarren. So durften wir uns nach den Corona-Einschränkungen und Schließungen wieder über eine gute Buchungslage und erfolgreiche Saisonen freuen. Wir gehen gemeinsam entschlossen und optimistisch in die Zukunft. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserem Idealismus, unserer Gastgeber-Qualität und unserer Herzlichkeit die passenden Antworten für einen erfolgreichen Tourismus in Tirol und Österreich haben“, betonte Theresia Rainer abschließend.

