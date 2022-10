Burgenland-Wahlen: SPÖ-Deutsch gratuliert SPÖ-Bürgermeister*innen zu gewonnenen Stichwahlen

SPÖ stellt im Burgenland künftig 95 Bürgermeister*innen – SPÖ konnte Mörbisch zurückgewinnen und Rust für sich entscheiden

Wien (OTS/SK) - Nach den hervorragenden Ergebnissen bei den Gemeinderats- und Bürgermeister*innen-Wahlen vor drei Wochen konnte die SPÖ auch bei den gestrigen Bürgermeister*innen-Stichwahlen reüssieren. In acht Gemeinden konnten sich die SPÖ-Kandidat*innen durchsetzen; in Mörbisch stellt die SPÖ mit Bettina Zentgraf künftig die Bürgermeisterin, in Rust wurde SPÖ-Bürgermeister Gerold Stagl wiedergewählt. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gratuliert den SPÖ-Kandidat*innen herzlich zu den gewonnenen Stichwahlen: „Die SPÖ stellt im Burgenland 95 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das ist ein großartiges Ergebnis! Die SPÖ-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister leisten hervorragende Arbeit. Ich bedanke mich bei allen Kandidat*innen für ihren großen Einsatz und gratuliere zu den gewonnenen Wahlen“, so Deutsch heute, Montag. „Angesichts der großen Herausforderungen wie der Energiekriese und Rekordteuerung braucht es gerade jetzt die SPÖ und den vollen Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Wir werden gemeinsam mit unseren Bürgermeister*innen für ein leistbares Leben kämpfen!“, betont Deutsch, der sich auf die gute Zusammenarbeit mit den Bürgermeister*innen freut. **** (Schluss) ls/bj

