Tierschutz Austria: Community gibt blinder Füchsin einen Namen

Gerettete Fähe wurde auf den Namen "Fee" getauft

Wien/Vösendorf (OTS) - Im Frühling 2022 kamen einige Jungfüchse ins Tierschutzhaus Vösendorf. Unter anderem eine besonders süße Fähe - so nennt man einen weiblichen Fuchs. Neben den anderen gesunden Füchsen, wurde relativ schnell bemerkt, dass die junge Fellnase neurologische Auffälligkeiten aufweist. Bei einigen Untersuchungen wurde festgestellt, dass es sich bei ihr, um ein fast blindes Jungtier handelt. Warum die junge Fähe unter einer derart starken Sehbeeinträchtigung leidet, ist leider ungewiss. Das hindert die Fellnase aber nicht daran, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Sie ist top fit, sehr neugierig und spielt und tollt wie ein gesunder Fuchs umher. Bei Tierschutz Austria fand die süße Fähe nun ein geschütztes zu Hause in dem sie Leben darf. Über die Social Media Kanäle von TSA wurde nun ein Name für die neue Bewohnerin des Tierschutzhauses gesucht. Die große Mehrheit stimmte für den Namen "Fee", auf den sie nun getauft wurde.

„Zurzeit ist sie in einem Teilgehege unseres großen Wildgeheges, in dem auch andere beeinträchtige Füchse, die man nicht mehr auswildern kann, leben. So können sich die Artgenossen langsam aneinander gewöhnen und die junge Fähe später in die Gruppe integriert werden,“ erklärt Tierschutzhausleiter Stephan Scheidl.

"Immer wieder kümmert sich Tierschutz Austria um gefundene Wildtiere, die ohne die großartige Hilfe von Tierpflegerinnen und Tierpflegern vermutlich nicht überleben würden. Nur aufgrund zahlreicher Unterstützung von Spenderinnen und Spendern kann Tierschutz Austria bei der Aufzucht von Wildtieren wie der jungen Fee helfen.", so Scheidl weiter.

https://www.ots.at/redirect/wildtiere



Fotos und Videos von "Fee":

https://we.tl/t-xSsnIDpd0X (weitere auf Anfrage möglich)

