„DIE.NACHT“: Neue Staffel, großes Jubiläum! 15 Jahre „Science Busters“ am 25. Oktober in ORF 1

Außerdem: „Willkommen Österreich“ mit Franziska Weisz und Sebastian Fitzek sowie „Der Professor und der Wolf: Parteien & Wahlen“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann präsentieren in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 25. Oktober 2022, um 22.00 Uhr in ORF 1 Gags, Gags, Gags und fulminante Gäste, die für Hochspannung in Fernsehen und Literatur sorgen: Schauspielerin Franziska Weisz spricht über ihre neue ORF-Serie „Tage, die es nicht gab“ (montags um 20.15 Uhr in ORF 1) und der Thriller-Bestsellerautor Sebastian Fitzek stellt sein neues Werk „Mimik“ vor. Ganz nach ihrem Motto „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ melden sich die „Science Busters“ wieder zurück und erhellen um 22.55 Uhr „DIE.NACHT“ mit neuen Folgen und einem Jubiläum: Zum Staffelstart feiern Martin Puntigam, Florian Freistetter und Ruth Grützbauch „15 Jahre Science Busters“. Um 23.40 Uhr widmen sich Peter Filzmaier und Armin Wolf in „Der Professor und der Wolf“, der multimedialen Sendereihe von „ZIB 2“ und FM4, dem Thema „Parteien & Wahlen“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Ein spannendes Psychogramm fesselnder Frauenfiguren verspricht die ORF-Serie „Tage, die es nicht gab“. Darstellerin Franziska Weisz, die bereits als „Tatort“-Kommissarin an der Seite von Wotan Wilke Möhring Erfahrung im Krimifach gesammelt hat, ist eine Koryphäe ihres Fachs. Im Talk gibt sie eindrucksvolle Einblicke in die hochspannenden Dreharbeiten.

Krimi-Mastermind Sebastian Fitzek hat für sein neues Buch „Mimik“ seinen Blick auf die unbewussten Signale des menschlichen Körpers gelenkt. Unter Beratung des Mimik- und Körpersprache-Experten Dirk Eilert blickt er hinter die Fassade des Gesagten. Stermann und Grissemann machen die Probe aufs Exempel und versuchen ganz ohne Worte zu überzeugen.

Wortreich zeigen sich wie immer Maschek, bevor Russkaja zum Abschluss in Turbopolka-Manier den Marxpalast zum Beben bringt.

Staffelstart: 15 Jahre „Science Busters“ um 22.55 Uhr

Die neue Staffel bringt ein großes Jubiläum! In der Auftaktfolge lassen die „Science Busters“ in der Uni Graz die Korken knallen und feiern ihren 15. Geburtstag. Und zwar ganz nach dem Motto:

„Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt.“ Homöopathie, TCM, Astrologie, flache Erde – egal, woran man glaubt, Wissenschaft gilt trotzdem. Zum Jubelfest begrüßt Martin Puntigam den Astronomen Dr. Florian Freistetter und die Astronomin Dr. Ruth Grützbauch.

Weitere Folgen des beliebten österreichischen Wissenschaftskabaretts findet man auf Flimmit (flimmit.at).

„Der Professor und der Wolf“ um 23.40 Uhr

„ZIB 2“ und FM4 erklären in dieser multimedialen Sendereihe das politische System in Österreich von Grund auf. In der aktuellen Folge von „Der Professor und der Wolf“ widmen sich Armin Wolf und Peter Filzmaier „Parteien & Wahlen“. Es gibt in Österreich mehr als 1.200 Parteien – warum sitzen nur fünf davon im Parlament? Wofür braucht es Parteien überhaupt? Warum gibt es in den meisten Demokratien sehr ähnliche Parteien? Weshalb sind in Österreich mehr Menschen Mitglied in einer Partei als anderswo? Und warum ist die SPÖ rot, die NEOS pink und die ÖVP türkis oder schwarz?

Die Sendereihe ist auf FM4 und als „ZIB 2“-Podcast-Spezial zu hören sowie dienstags in ORF 1 anschließend an „DIE.NACHT“ zu sehen. Der Podcast ist außerdem in den ORF-Onlineangeboten sowie Social-Media-Kanälen zu finden.

