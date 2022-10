Menschenrechte / Musikrechte - Symposion am 11. & 12. November an der mdw Wien

Keynotes, Podiumsdiskussionen, World Cafés und Konzerte – Eintritt frei!

Tulln an der Donau (OTS) - Derzeit werden die Menschenrechte vielerorts ignoriert und mit Füßen getreten. Gerade deshalb ist es wichtig, sich die 30 Artikel der „Universal Declaration of Human Rights“ (UN 1948) wieder ins Bewusstsein zu rufen. Denn: sie sind ein freudvolles Bekenntnis zum Schutz und zur Selbstbestimmung jedes einzelnen Menschen! Die Musik – in Artikel 27 selbst Gegenstand der Deklaration – kann dabei eine wichtige Rolle spielen.

Am 11. und 12. November 2022 widmet sich daher ein Symposion des Österreichischen Musikrats (ÖMR) an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien dem Thema Menschenrechte / Musikrechte. Programmatische Schwerpunkte liegen auf der aktuellen Lage der Menschenrechte und den „5 Music Rights“ des Internationalen Musikrats mit Diskussionsformaten zu den Themen Freiheit kultureller Ausdrucksformen, Musikalische Bildung und Vermittlung, sowie Medienpräsenz/Fair Pay/Musikexport.

Ein vielfältiges Live-Musikprogramm referenziert auf die Sichtbarmachung von Menschen- und Musikrechten in klingender Form. Die ausgewählten Musik-Acts finden in Kooperation mit der Veranstaltungsreihe „musik aktuell – neue musik in nö“ der Musikfabrik NÖ statt, die 2022 ebenfalls unter dem Motto „Menschenrechte / Musikrechte“ steht.

Musikalisch eröffnet wird das Sympsion mit experimentellem HipHop von Myassa Kraitt und Tahereh Nourani (Duo Pando). Das Konzert am Freitag 11. November 2022 präsentiert ab 19 Uhr Kompositionen und Ensembles, die auf die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Bezug nehmen. Die Audio ORG Schülerband präsentiert mit „Sounds of Children’s Rights“ Ausschnitte aus dem UNICEF Programm der MDW. Der österreichische Komponist Dieter Kaufmann stellt seine elektroakustische Komposition Op. 86 „Mondieu-mondial“ über 4 Artikel der Erklärung der Menschenrechte vor. Das interkulturelle Habib Samandi Quartet und das emanzipatorische Musikprojekt FrauenGestalten rund um die Saxophonistinnen Julia Schreitl, Viola Falb und Sophie Hassfurther komplettieren den Reigen.

Symposion Menschenrechte / Musikrechte

Österreichischer Musikrat in Kooperation mit mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und „musik aktuell – neue musik in nö“ am 11. und 12. November 2022 an der mdw Wien. Eintritt frei!



Datum: 11.11.2022, 15:30 - 18:00 Uhr

Ort: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Joseph-Haydn-Saal

Anton-von-Webern Platz 1, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.oemr.at

Konzert: Menschen- und Musikrechte in klingender Form

Im Rahmen des Symposions "Menschenrechte / Musikrechte" werden Kompositionen und Ensembles präsentiert, die auf die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Bezug nehmen, u.a. Audio ORG Schülerband („Sounds of Children’s Rights“), Dieter Kaufmann, Habib Samandi Quartet, FrauenGestalten. Eintritt frei!

Datum: 19.11.2022, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Joseph-Haydn-Saal

Anton-von-Webern Platz 1, 1030 Wien, Österreich

Url: http://www.oemr.at

Rückfragen & Kontakt:

Eva-Maria Bauer T: 0676 558 45 75, E: office @ oemr.at; bauer @ musikfabrik.at