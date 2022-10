Zehn Jahre SMATRICS: Mit voller Kraft in die e-mobile Zukunft

In nur zehn Jahren ist SMATRICS zu einem der führenden internationalen Green-Tech-Unternehmen für Elektromobilität geworden.

Wien (OTS) - Die Erfolgsgeschichte beginnt 2012: Aufbauend auf dem Know-how aus dem Betrieb des österreichweit flächendeckenden High-Speed-Ladenetzes bietet SMATRICS heute Unternehmen, Energieversorgern und Ladenetzbetreibern zahlreiche Infrastruktur-, Service- und IT-Dienstleistungen entlang der gesamten e-mobilen Wertschöpfungskette. Als Fullservice-Dienstleister und Enabler für B2B/B2B2X-Kund:innen gründete SMATRICS im Jahr 2020 zudem ein Joint Venture mit dem deutschen Energieunternehmen EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Das gemeinsame Unternehmen SMATRICS EnBW besitzt und betreibt mittlerweile mehr als 300 Schnellladepunkte (davon knapp 100 HPC Ladepunkte) in ganz Österreich und verbuchte in diesem Jahr bis dato bereits 202.000 Ladungen im Netz mit 4,7 Mio. kWh abgegebener Energie. Das Green-Tech-Unternehmen beschäftigt heute mehr als 120 engagierte E-Mobilist:innen.

„Es braucht den Beitrag vieler Menschen, um in einem Jahrzehnt etwas so Großes auf die Beine zu stellen. Ich danke allen Beteiligten, allen voran unseren Kund:innen und unseren Eigentümer:innen, für ihr Vertrauen sowie unseren Mitarbeiter:innen für ihre herausragenden Leistungen“ , so Hauke Hinrichs, Geschäftsführer von SMATRICS anlässlich des 10. Jahrestags der Gründung von SMATRICS am 9. Oktober 2012.



Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 powered by SMATRICS

SMATRICS hat das Jubiläum genutzt, um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen und der E-Mobilität weiteren Rückenwind zu verschaffen. Hierfür wurde Mitte Oktober 2022 ein Masterplan präsentiert. Der Plan skizziert die Voraussetzungen für ideale Rahmenbedingungen, um die notwendige Ladeinfrastruktur massiv und rasch auszubauen. „Europa und Österreich haben den Weg in Richtung Energie- und Mobilitätswende eingeschlagen. SMATRICS wird mit voller Kraft daran arbeiten, dass wir schnell ans Ziel kommen. Damit das funktioniert, braucht es die richtigen Voraussetzungen, um den Markthochlauf der Ladeinfrastruktur sicherzustellen“ , so Hinrichs.

VERBUND-CEO Strugl: „Vision eines 360°-E-Mobilitätsdienstleisters beispielhaft umgesetzt“

SMATRICS wurde im September 2012 unter Beteiligung von VERBUND mit der Vision ins Leben gerufen, ein dichtes E-Ladenetz in Österreich aufzubauen und innovative E-Mobilitäts-Produkte für Unternehmen und Endkund:innen zu entwickeln. Zahlreiche innovative Projekte und Produktkooperationen von SMATRICS und VERBUND wurden bereits im Markt etabliert. „In den vergangenen zehn Jahren hat SMATRICS die Vision eines 360°-E-Mobilitätsdienstleisters beispielhaft umgesetzt. Die SMATRICS- und VERBUND-Angebote ergänzen einander ideal. Ich freue mich auf viele weitere Jahre Zusammenarbeit“ , so VERBUND-CEO Michael Strugl.

EnBW-COO Sillober: „Antrieb für die E-Mobilität“

Seit Ende 2021 ist auch die EnBW als strategische Partnerin bei SMATRICS an Bord. Das Energieunternehmen betreibt das größte öffentliche Schnellladenetz in Deutschland und nutzt Know-how und Kompetenz von SMATRICS in den Bereichen Infrastruktur-, Service- und IT-Dienstleistungen. Die EnBW bietet auch mehrfach ausgezeichnete Ladelösungen für Endkund:innen. „SMATRICS bietet die passenden technologischen Lösungen, die der Markt braucht. Nach unserem erfolgreichen Joint Venture für den Schnellladeinfrastrukturausbau in Österreich bündeln wir weitere Kompetenzen für Produktkooperationen, gerade was den Flotten- und Geschäftskundenbereich betrifft. So treiben wir gemeinsam den Erfolg der E-Mobilität auch in Zukunft weiter erfolgreich voran“ , so Timo Sillober, Chief Sales & Operations Officer bei der EnBW.

Über SMATRICS

SMATRICS GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen des VERBUND aus Österreich und der deutschen EnBW (Energie Baden-Württemberg AG), ist einer der führenden internationalen E-Mobilitäts-Dienstleister in den Bereichen Infrastruktur-, Service- und IT-Dienstleistungen. SMATRICS bietet als 360°-Anbieter seit 2012 Kompetenz entlang der gesamten e-mobilen Wertschöpfungskette: von Planung, Rollout, Betrieb und Field Service von Ladeinfrastruktur, über 24/7 Hotline, Tarifierung, Apps und Abrechnung für Elektromobilist:innen. Partnerunternehmen profitieren von SMATRICS Leistungen im Full-Service oder nehmen auf Wunsch Teilbereiche mittels „Powered by SMATRICS“ in Anspruch. In Österreich betreibt SMATRICS mit der EnBW in einer eigenen Gesellschaft, der SMATRICS EnBW, das größte flächendeckende High-Speed-Ladenetz entlang von Autobahnen und in Ballungszentren. Zu den bestehenden 300 DC Ladepunkten, von denen knapp 100 HPC Ladepunkte sind, werden bis Jahresende 50 neue dazukommen. Der Strom an den SMATRICS EnBW Ladestationen stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien des VERBUND. SMATRICS ist ein schnell wachsendes Green-Tech-Unternehmen mit mehr als 120 Mitarbeiter:innen. Alle Infos unter smatrics.com

