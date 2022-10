„Knalleffekt“ bei der „Soko Donau“

Außerdem: „Lieblingsmensch“ als zweiter neuer Fall am 25. Oktober in ORF 1 für die ORF-Kieberer

Wien (OTS) - Ein „Knalleffekt“ erwartet die „Soko Donau“, die am Dienstag, dem 25. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 nach dem Tod eines mächtigen Beamten ermittelt, der durch einen Sprengsatz ums Leben gekommen ist. Und wäre dieser neue Fall nicht schon nervenaufreibend genug, ist die „Soko Donau“ auch gleich noch ein zweites Mal im Einsatz – und geht um 21.05 Uhr der Frage nach, warum jemand, der für so viele der „Lieblingsmensch“ war, ermordet werden konnte.

„Soko Donau – Knalleffekt“ (Dienstag, 25. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch; Regie: Holger Barthel

Richard Bichler, mächtiger Beamter im Wirtschaftsministerium, aufgrund seiner korrupten Geschäfte aber kein unbeschriebenes Blatt, wird durch einen Sprengsatz in seinem Dienstauto getötet. Sein Fahrer Dennis Hölzl (Martin Bermoser), der dem Anschlag nur durch einen Zufall entkam, war wohl der letzte, der das Opfer lebend sah. Was weiß Journalistin Sonny Yilmaz (Anca Cipariu), die an einer Enthüllungsgeschichte über Bichler schreibt – nicht zuletzt, weil sie ihn für schuldig am Tod ihres Bruders hält? Doch dann enthüllt eine Überwachungskamera Erstaunliches.

„Soko Donau – Lieblingsmensch“ (Dienstag, 25. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Jack Hofer, Fanny Altenburger und Lucy Gartner in Episodenrollen; Regie: Holger Barthel

Student Jonas wird erstochen in der Grazer Wohnung seiner Freundin Milli (Lucy Gartner) entdeckt – ausgerechnet von seinem besten Freund Lothar (Jack Hofer). Jonas und Milli hatten sich ehrenamtlich in einem Kloster in der Essensausgabe für Obdachlose engagiert, die junge Schwester Thaddäa (Fanny Altenburger) wurde kurz vor der Tatzeit vor Millis Wohnung gesehen. Nicht nur Milli ist über Jonas' Tod fassungslos, auch Jonas' Mutter, die Lothar wie ein zweites Kind aufgenommen hat, ist verzweifelt. Wer hatte Interesse am Tod eines jungen Mannes, den alle liebten? Ein Zigarettenstummel ist zunächst die einzige Spur, die das Team verfolgen kann.

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

Alle Staffeln von „Soko Donau“ gibt es zum Streamen auf Flimmit (flimmit.at).

