SPÖ-Holzleitner: SPÖ-Frauen fordern Kennzeichnungspflicht bei Bildbearbeitung

Mädchen und Frauen in ihrem positiven Körperbild stärken

Wien (OTS/SK) - „Schönheitsoperationen nehmen bei Mädchen und jungen Frauen zu. Das ist ein gefährlicher Trend, denn die Eingriffe können Komplikationen und Langzeitfolgen nach sich ziehen. Es ist wichtig, junge Menschen in ihrem Körperbild zu stärken“, sagt SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Reaktion auf einen Bericht im Ö1-Morgenjournal zum Ärzt*innenkongress in Schladming. Dort wurde vor einer Zunahme der sogenannten "Snapchat Dysmorphophobie" gewarnt. Die SPÖ-Frauen fordern nach dem Beispiel Norwegens eine Kennzeichnungspflicht für retuschierte Fotos. ****

Seit Sommer dieses Jahres müssen Influencer*innen und andere Werbeschaffende in Norwegen explizit kennzeichnen, wenn das Aussehen von Personen geändert worden ist. Die Kennzeichnungspflicht gilt für alle klassischen und sozialen Medien und ganz ausdrücklich auch für Influencer*innen.

„Die Bilder in den sozialen Medien und in der Werbung beeinflussen unser Körperempfinden. Junge Menschen sollen nicht mit unrealistischen Bildern unter Druck gesetzt werden“, so Holzleitner. (Schluss) bj

