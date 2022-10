REMINDER: Letzter Tag der offenen Tür des Parlaments im Ausweichquartier

Eröffnung von Parlament on Tour sowie Film- und Fototermine am Mittwoch, 26. Oktober 2022 ab 10.00 Uhr

Wien (PK) - Bevor im Jänner 2023 das historische Parlamentsgebäude wieder seine Tore öffnet, findet am 26. Oktober ein letzter Tag der offenen Tür des Parlaments im Ausweichquartier statt. Am Josefsplatz wird die neue, interaktive Wanderausstellung Parlament on Tour eröffnet.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer und Bundesratspräsidentin Korinna Schumann laden Besucher:innen nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder in die Wiener Hofburg ein. Sie werden um 10.00 Uhr das Tor am Josefsplatz öffnen und gemeinsam die ersten Gäste begrüßen.

Danach eröffnet die Parlamentsspitze die neue, mobile Ausstellung Parlament on Tour, die bis 3. November am Josefsplatz besichtigt werden kann. Die Wanderausstellung informiert über Parlamentarismus und Demokratie und soll das Parlament und seine Akteur:innen zu allen Bürger:innen in die Bundesländer bringen. Starten wird die Tour durch die Bundesländer mit der Wiedereröffnung des Hohen Hauses am Ring im Jänner 2023.

Ebenfalls am Josefsplatz bietet die Münze Österreich AG zum Abschluss einer Roadshow durch das ganze Land die 5-Euro-Demokratiemünze, gefertigt aus dem alten Kupferdach des historischen Parlamentsgebäudes, zum Tausch an.

Einen Vorgeschmack auf das sanierte Parlamentsgebäude und Wissenswertes zur Wiedereröffnung gibt es bei einem Infostand im Ausweichquartier in der Hofburg. Auch der Nationalfonds der Republik Österreich informiert über seine Kernaufgaben und Tätigkeiten.

Bei einem Rundgang durch die Hofburg können Besucher:innen den Großen Redoutensaal, den aktuellen Sitzungssaal von Nationalrat und Bundesrat, entdecken. Dort können sie auch die letzte Gelegenheit für ein Foto am Redner:innenpult in diesem Saal nützen. Geöffnet ist bis 16.00 Uhr.

Darüber hinaus kann die Ausstellung "Parlament baut Zukunft | berührt | verbindet" am Wiener Heldenplatz besucht werden, die Einblicke in die bewegte Demokratiegeschichte Österreichs bietet.

Parlament bewegt. Tag der offenen Tür 2022 - Film- und Fototermin zur Toröffnung

Zeit: Mittwoch, 26. Oktober 2022, 10.00 Uhr

Ort: Parlament in der Hofburg, Josefsplatz

Eröffnung von "Parlament on Tour" - Film- und Fototermin mit Statements der Parlamentsspitze

Zeit: Mittwoch, 26. Oktober 2022, 10.10 Uhr

Ort: Josefsplatz

Demokratiemünze - Film- und Fototermin mit der Parlamentsspitze und dem Generaldirektor der Münze Österreich AG Gerhard Starsich

Zeit: Mittwoch, 26. Oktober 2022, 10.40 Uhr

Ort: Josefsplatz

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. Bitte informieren Sie sich kurz vor der Veranstaltung auf der Website des Parlaments über die aktuellen Zutrittsbedingungen. (Schluss) kar

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl