Musikalisches im ORF RadioKulturhaus: „Frauenlieder“ (4.11.), „Pianobox“ (15.11.) „Einfach Klassisch!“ (19.11.) und „Solo“ (25.11.)

Wien (OTS) - Eine Reihe von Konzerten gibt es im November im ORF RadioKulturhaus:„Frauenlieder“ mit Christoph Wagner-Trenkwitz (Rezitation), Sopranistin Cornelia Horak und Pianistin Biliana Tzinlikova ist am 4.11. zu erleben. Maria Radutu präsentiert am 15.11. ihr Format „Pianobox“. Das Klangkollektiv Wien spielt unter dem Titel „Einfach Klassisch!“ am 19.11. das erste Konzert im Großen Sendesaal und Matthias Bartolomeys neues Programm „Solo“ ist am 25.11. zu hören.

Am Freitag, den 4. November (19.30 Uhr) stellt Christoph Wagner-Trenkwitz (Rezitation) gemeinsam mit Sopranistin Cornelia Horak und Pianistin Biliana Tzinlikova die Frau in den Mittelpunkt:

Beim Liederabend „Frauenlieder“ präsentieren sie unter anderem durch Joseph Haydn vertonte Texte der Schriftstellerin Anne Hunter, vokale Kammermusik aus dem Oeuvre der Sängerin Pauline Viardot-García sowie Texte von Frauen wie etwa Mascha Kaleko und Ingeborg Bachmann. Der Eintritt beträgt EUR 25,–.

Unter dem Titel „Pianobox“ spielt Pianistin Maria Radutu am Dienstag, den 15. November (19.30 Uhr) ein Konzert im ORF RadioKulturhaus. Auf dem Programm steht eine inspirierende Auswahl aus Musikwerken von Mozart bis Kapustin, von Osteuropa bis Brasilien, von Klassik- bis Jazzstyle. Der Eintritt beträgt EUR 25,–.

Am Samstag, den 19. November (19.30 Uhr) gibt das Klangkollektiv Wien mit „Einfach Klassisch!“ sein erstes Konzert im Großen Sendesaal. Unter dem Dirigenten Rémy Ballot und mit Flötistin Karin Bonelli spielt das Orchester Werke der klassischen Periode in einer reinen Streicherbesetzung: unter anderem Mozarts „Eine kleine Nachtmusik", das Flötenkonzert von Carl Stamitz in G-Dur und Beethovens letztes Quartett in F-Dur in einer Streichorchesterfassung. Der Eintritt beträgt EUR 28,–.

Matthias Bartolomey präsentiert am Freitag, den 25. November (19.30 Uhr) sein neues Programm „Solo“. Den Mittelpunkt bilden dabei ausgewählte Sätze aus den berühmten „Sechs Suiten für Violoncello solo“ von J.S. Bach sowie neue, groove- und rockbetonte Eigenkompositionen. Es entsteht ein musikalischer Dialog, dessen Bogen 300 Jahre umspannt. Der Eintritt beträgt EUR 22,–.

Alle Veranstaltungen finden im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses statt. Mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 36069/19121

bernadette.aigner @ orf.at