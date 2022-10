ASFINAG: Herbstferien und Feiertage sorgen für erhöhtes Verkehrsaufkommen

Ab Dienstag, den 1. November gilt die witterungsabhängige Winterreifenpflicht

Wien (OTS) - Übermorgen Mittwoch, 26. Oktober starten mit dem Nationalfeiertag die österreichischen Herbstferien. Diese dauern über Allerheiligen bis einschließlich Mittwoch, 2. November (Allerseelen) an. Das ASFINAG Verkehrsmanagement erwartet vor allem zu den Feiertagen mehr Verkehr auf den Autobahnen und Schnellstraßen rund um die Ballungsräume. Auch in den beiden südlichen deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg) starten mit Freitag, 28. Oktober einwöchige Herbstferien. Zusätzlich zu den österreichischen Ferien werden diese erhöhten Urlaubsreiseverkehr insbesondere in Richtung Alpenvorland und im inneralpinem Raum in Westösterreich bringen. Während der österreichischen Herbstferien kommt es am Netz der ASFINAG zu keinen baustellenbedingten Streckensperren.

Sperre Tunnel Semmering und Steinhaus (S 6 Semmering Schnellstraße)

Aufgrund des routinemäßigen Austausches der Hard- und Software zur Steuerung der Tunneltechnik muss die S 6 (Niederösterreich/Steiermark) zwischen den Anschlussstellen Maria Schutz und Spital am Semmering (mit den Tunnel Steinhaus und Semmering) in der Nacht von heute Montag, 24. Oktober (20 Uhr) auf Dienstag, 25. Oktober (5 Uhr) in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt werden. Dieser wird über die Semmering Begleitstraße bzw. den Semmeringpass umgeleitet.

Arbeiten Tunnelkette Lainberg (A 9 Pyhrnautobahn)

Aufgrund von Bauarbeiten in der Tunnelkette Lainberg (Oberösterreich) wird die A 9 zwischen St. Pankraz und Windischgarsten in der Nacht von Montag, 24. Oktober (20 Uhr) auf Dienstag, 25. Oktober (5 Uhr) in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt – Umleitung über die parallele B138.

Arbeiten Einhausung Trebesing (A 10 Tauernautobahn)

Für Arbeiten in der Einhausung Trebesing (Kärnten) wird die A 10 in Fahrtrichtung Villach zwischen den Anschlussstellen Gmünd-Maltatal und dem Knoten Spittal-Millstätter See von Montag, 24. Oktober (20 Uhr) auf Dienstag, 25. Oktober (5 Uhr) gesperrt – Umleitung über die B99 durch das Liesertal.

Champions League Spiel Salzburg

Morgen Dienstag, 25. Oktober spielt der FC Salzburg in Salzburg-Kleßheim gegen den FC Chelsea, der Anpfiff erfolgt um 18.45 Uhr. Aufgrund des erwarteten starken Fan-Zustroms ist vor allem auf der A 1 Westautobahn im Stadtgebiet mit starkem Verkehr und Behinderungen zu rechnen.

Situative Winterreifenpflicht ab Dienstag, 1. November

Obwohl Schnee noch nicht in Sicht ist, erinnert die ASFINAG an die Pkw-Winterausrüstungspflicht ab 1. November. Bei winterlichen Fahrverhältnissen herrscht bis 15. April Winterreifenpflicht. Diese Reifen sorgen aber bereits jetzt bei nassen Fahrbahnverhältnissen oder tieferen Temperaturen für noch mehr Sicherheit.

