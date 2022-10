Medien: Stadt Wien-App bereits über 300.000 Mal heruntergeladen

TV-Star Martina Ebm wird für Kampagne Gesicht der Stadt Wien App

Wien (OTS/RK) - Die Stadt Wien App weiß, was in der Stadt los ist, wo der nächste Spielplatz ist oder ob das Wetter morgen passt – und liefert diese Infos in der neuen Kampagne der Stadt Wien für die App noch persönlicher und sympathischer mit dem Gesicht von TV-Star Martina Ebm. Die Schauspielerin schlüpft für die neue Werbekampagne der Stadt in die Rolle der smarten Begleitung für das Leben in der Stadt.



„Die Stadt Wien App weiß, wo man Amtswege erledigen kann, wo Kinderspielplätze, Schwimmbäder oder Öffis zu finden sind und vieles mehr. Dass ich das Angebot als Testimonial bekannt machen darf, ist eine große Freude. Und die App, die ist schon längst auf meinem Handy!“, sagt Martina Ebm über das digitale Angebot der Stadt Wien.

Begegnen werden die Wiener*innen dem neuen Werbegesicht für die Stadt Wien App im öffentlichen Raum ab Ende Oktober auf City Lights, Digital Media Screens und einer gebrandeten Bim sowie in Print-Anzeigen, in TV und Social Media.

Bereits 300.000 Downloads der „smarten Begleiterin“ auf iPhones oder Android-Phones

Bereits 300.000 Wiener*innen haben die offizielle Stadt Wien App auf ihrem iPhone oder Android-Phone heruntergeladen. Die Stadt Wien App ist mit ihrer Suche der zentrale Zugang zu allen Informationen und Services der Stadt. Die Stadt Wien App bietet unter anderem einen optimierten Stadtplan mit speziell auf die mobile Nutzung ausgelegten Inhalten und Funktionen sowie aktuelle Informationen und Nachrichten, abgestimmt je nach Standort und Interesse. Der erfolgreiche WienBot der Stadt Wien ist in die App integriert und liefert kurze und einfache Antworten zu Wien – von Parkgebühren über Eintrittspreise oder Öffnungszeiten. Außerdem bietet die kostenlose App Echtzeit-Mitteilungen zu Störungen der Wiener Linien, Unwetterwarnungen, Zivilschutz und Veranstaltungen.

„Mit der Stadt Wien App gibt die Digi-Hauptstadt ihren Bewohner*innen die Werkzeuge der Stadtverwaltung in die Hand. Ich bin besonders stolz darauf, dass die App, genauso wie der erfolgreiche WienBot, hier in unserer Stadt entwickelt wurde“, sagt Medien-Stadtrat Peter Hanke.

„Die Stadt Wien baut ihre Digitalen Services laufend aus und bleibt am Puls der Zeit. Ein Beispiel dafür ist die Stadt Wien App für das Smartphone. Mit der App haben alle Wiener*innen den direkten Draht zu Infos und Angeboten der Stadt“, sagt Digitalisierungs-Stadträtin Ulli Sima.

Die Stadt Wien App gibt es gratis für iPhone und Android Smartphones in den jeweiligen App-Stores. Mehr zur Stadt Wien App auf www.wien.gv.at/live/app/

Pressebilder in kürze unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.(Schluss) red/ato

