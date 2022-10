Bundesjugendvertretung: 10 Jahre Jugendbeteiligung in den Vereinten Nationen!

Österreichs Jugend gestaltet internationale Politik mit

Wien (OTS) - Seit 2012 setzt sich die Bundesjugendvertretung (BJV) verstärkt für Jugendpartizipation auf internationaler Ebene ein. Deshalb wird seither auch ein eigenes UN Youth Delegate Programm organisiert, durch das junge Menschen aus Österreich die Möglichkeit erhalten, an internationalen Gremien, u.a. an der UN-Generalversammlung in New York, teilzunehmen. Die Anliegen von jungen Menschen werden so auf höchster politischer Ebene eingebracht.

Zum Tag der Vereinten Nationen erinnert die BJV daran, dass der Einsatz für Frieden auf allen Ebenen gemeinschaftlich passieren muss. „Junge Menschen sind weltweit von globalen Herausforderungen betroffen, sei es durch die Klimakrise, Kriege oder Demokratieabbau. Dafür braucht es internationale Kooperationen und gemeinsame Lösungen, die junge Menschen aktiv einbinden“, erklärt UN-Jugenddelegierte Miriam Egger, die im Herbst als Teil der österreichischen Delegation an der UN-Generalversammlung teilnahm.

Gerade im Bereich Nachhaltige Entwicklung müssen junge Menschen auf allen Entscheidungsebenen in der Konzeption und Umsetzung politischer Maßnahmen miteinbezogen werden, um tragfähige Lösungen zu finden. Besonders wenn es um die Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) geht, sind junge Menschen zentrale Akteur*innen.

Die thematischen Schwerpunkte der österreichischen Jugenddelegierten liegen dieses Jahr bei SDG #10 „Weniger Ungleichheiten“ und SDG #16 „Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen“. „Wir junge Menschen wollen mitgestalten. Die SDGs zeigen dabei viele Wege aus den aktuellen Krisen. Als UN-Jugenddelegierte wollen wir zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Anliegen und Ideen weltweit von der Politik gehört werden“, so UN-Jugenddelegierter Marvin Huber.

Die UN-Jugenddelegierten der BJV setzen laufend viele unterschiedliche Aktivitäten zu den SDGs um und machen sich dafür stark, die Vereinten Nationen unter jungen Menschen bekannter zu machen.

Mehr zum UNYD Programm: www.bjv.at

